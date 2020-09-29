“العثيم”: مخالفة فرع حائل بسبب خلل فني.. وحريصون على سلامة عملياتنا التشغيلية في جميع الفروع

بلادي – الرياض : أصدرت شركة أسواق عبدالله العثيم، اليوم (الثلاثاء)، بياناً توضيحيًا، بشأن المخالفة التجارية ضد أحد فروعها بمدينة حائل، بسبب عرض بعض المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وأوضحت الشركة أن ما حدث في الفرع كان بسبب خلل فني غير مقصود في أحد ثلاجات التبريد نتيجة انقطاع جزئي في التيار الكهربائي، أدى إلى ذوبان الجليد عن بعض المنتجات الغذائية، وتسبب في عدم صلاحيتها واعتبار ذلك مخالفة تجارية.
وأكدت حرصها على سلامة عملياتها التشغيلية في جميع فروعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، مقدمة شكرها لوزارة التجارة وكافة الأجهزة الرقابية، للحرص على سلامة المستهلك ورفع مستويات الخدمة للعملاء.
ولفتت إلى أنها حاصلة على شهادة الأيزو العالمية الخاصة بنظام إدارة سلامة الغذاء، بعد تحقيقها أعلى معايير الجودة في إدارة عمليات تداول الأغذية وفق المعايير العالمية، كأول شركة وطنية حاصلة على هذه الشهادة في مجال البيع بالتجزئة.
وكانت وزارة التجارة قد شهرت بفرع الشركة بمدينة حائل، إثر صدور حكم قضائي يُدين الفرع بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعرض منتجات غذائية تالفة وغير صالحة للاستهلاك.
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