“صحة الرياض” تغلق عيادات أسنان شهيرة تحفظياً بعد هروب ممارسيها الصحيين

بلادي – الرياض : أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض مؤخراً، مجمع عيادات أسنان يتبع لإحدى المجموعات الطبية الشهيرة، تحفظياً، إثر رصد عدد من المخالفات.

وأوضحت “صحة الرياض” في بيان اليوم (الثلاثاء)، أنه خلال الجولات المستمرة لفرق الالتزام على إحدى المنشآت الصحية الشهيرة في طب الأسنان، تم رصد عدد من المخالفات، تمثلت في التعدي على أحد أعضاء فريق الالتزام، وتشغيل أطباء وتمريض لا يحملون تراخيص مزاولة مهنة، وتظاهروا بأنهم مرضى للتملص والهروب.

وأبانت أن المخالفات تضمنت كذلك عدم وجود طبيب استشاري، أو نائب أول، واختلاف مسمى المجمع عن الاسم الصادر له الترخيص، علاوةً على رفض المدير الإداري للمجمع التعاون مع أعضاء الالتزام، مع ادعائه القدرة على شطب محاضر التفتيش من خلال علاقاته.

وأشارت إلى أن الإغلاق التحفظي الصادر من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة إجراء أولي احترازي للحفاظ على سلامة المرضى، وأن اللجنة ستستمر في نظر القضية لإصدار القرار النهائي.