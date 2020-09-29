الناطق باسم حكومة الكويت يدعو لعدم الالتفات إلى ما يُثار في مواقع التواصل

بلادي – الرياض : دعا رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، الجميع، إلى عدم الالتفات إلى ما يُثار في مواقع التواصل الاجتماعي.

وحث المزرم في بيان مقتضب اليوم (الثلاثاء)، على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.