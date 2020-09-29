محذرة من “الصامت القاتل”.. “فهد الطبية” تقدم نصائح للوقاية من ارتفاع الكوليسترول

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بلادي – الرياض : حذرت مدينة الملك فهد الطبية من عوامل تؤدي لزيادة خطر ارتفاع الكوليسترول، والذي يصفه الأطباء بأنه “الصامت القاتل” لما يسببه من مخاطر، حيث تتكون عند ارتفاعه ترسبات دهنية في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى صعوبة وصول كميات كافية من الدم إلى الشرايين.
وذكرت المدينة أن النظام الغذائي غير الصحي، والتدخين، وداء السكري، والسمنة؛ من العوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول.
وبينت طرق الوقاية والعلاج منه، وذلك من خلال اتباع عدة نصائح، وهي الإقلاع عن التدخين، والتقليل من الدهون المشبعة والأملاح في الأكل، والمحافظة على الوزن الصحي.
ونوهت “فهد الطبية” بأن الإنسان قد يلجأ إلى الأدوية إذا لم ينخفض الكوليسترول، خصوصا عند وجود عوامل أخرى لتصلب الشرايين، مشددة على وجوب عمل فحص كوليسترول كل 5 سنوات لمن يتجاوز عمره 21 عامًا.
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