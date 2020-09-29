نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير أرصاد: توقعات بحالة مطرية في عدة مناطق بالمملكة لمدة أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع خبير الأرصاد أبوعبد الرحمن الحربش الصخري، هطول أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة على مناطق عدة بالمملكة، مشيرًا إلى أنها تبدأ من يوم غد الأربعاء، وتستمر لمدة أسبوع تقريبًا، لافتا عبر حسابه على «تويتر»: أن الأمطار ستكون متفاوتة وقد تصل إلى غزيرة على أجزاء من منطقة المدينة خصوصًا جنوبها.

وأوضح أنّ الحالة تشمل أيضًا أجزاء واسعة من منطقة مكة المكرمة قد تشمل مكة المكرمة ومحافظات الطائف ورابغ وجدة والليث والقنفذة وأجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان».

وكانت الهيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس أمس سماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.