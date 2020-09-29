نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي وهامش ربح 0% من بنك سامبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل يصل إلى 100 ألف ريال ، يقدم مصرف سامبا بالمملكة العربية السعودية خدمات مميزة للعملاء ومنها فتح حساب جاري بالمصرف وغيرها من الخدمات المتعددة ويقدم البنك تمويلات ميسرة وبهامش ربح تنافسي منها تمويل للمتقاعدين الذي يصل إلى خمسمائة ألف ريال والتمويل الشخصي للمواطنين حيث يسعى المصرف إلى توفير احتياجاتك الشخصية المالية وتوفير رأس المال للعمل وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها ويتم تقديم التمويلات الميسرة والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مميزات الحصول على التمويل من مصرف سامبا

هناك مجموعة من المميزات التي تمتاز بها جميع التمويلات المقدمة من مصرف سامبا والتي تجعل المصرف مقصد للراغبين في الحصول على التمويلات المختلفة.

هامش الربح 0%.

تصل قيمة التمويل إلي 100 ألف ريال سعودي.

فترة سداد تصل إلى 12 شهراً.

إمكانية الحصول على تمويل إضافي بعد سداد عشرون بالمائة من قيمة التمويل.

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الحصول على بطاقة سامبا الائتمانية مجاناً وذلك طوال فترة سداد التمويل.

تسقط باقي الأقساط في حال الوفاة أو في حالة حدوث عجز دائم يمنع صاحبه من العمل.

متاح للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بشرط الحصول على ووجود مستحقات نهاية الخدمة للمقيمين العاملين بالقطاع العام والخاص.

شروط الحصول على التمويل من بنك سامبا

هناك مجموعة مهمة من الشروط اللازمة حتي يستطيع المتقدم الحصول على التمويل وهذه الشروط جاءت كالتالي:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن ثمانية عشر عاماً.

لا يقل قيمة الدخل الشهري للمتقدم عن خمسة آلاف ريال سعودي.

لا يقل مدة التحاق المتقدم بجهة العمل عن شهر على الأقل.

أن يكون المتقدم يعمل لدى جهة معتمدة لدي مصرف سامبا.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

تعبئة نموذج بطلب للحصول على التمويل.

بالنسبة للمواطنين صورة الهوية الوطنية سارية المفعول وللمقيمين صورة الإقامة سارية المفعول.

استمارة تعريف بالراتب وتاريخ الالتحاق بالعمل ومسمي الوظيفة من جهة العمل.

خطاب عليه توقيع صاحب العمل بالموافقة على تحويل الراتب.

ولكي تتمكن من التقديم على التمويل والحصول على المزيد من المعلومات يتم الاتصال على رقم المصرف من خلال هذا الرقم (8001241010) حيث يتم الرد من جانب العاملين المتخصصين في المصرف.