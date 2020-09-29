نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إنشاء حساب في وزارة الصحة السعودية وأبرز الخدمات الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة العربية السعودية، بات قرار إنشاء حساب في وزارة الصحة السعودية أمر ضروري لا بد من أن يقوم به المواطنون والوافدون، لما تقدمه الوزارة من خدمات عبر بوابتها الإلكترونية التي أطلقتها منذ سنوات، لتواكب توجّه المملكة نحو رقمنه الخدمات، التي تيسير على المواطنين والمقيمين إنجاز الخدمات التي يحتاجون إليها دون الحاجة إلى زيارة مقرات الوزارة.

وتُعد وزارة الصحة السعودية هي الجهة المسؤولة عن الصحة العامة لجميع مَن يعيش على أرض المملكة، وهي المنوطة برسم خطة السياسة الصحية، ولها دور كبير في التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى في حالة وجود الأوبئة والأمراض، كما حدث في الأزمة الحالية بشأن وباء كورونا، إذ نسقت مع وزارة التعليم لبدء العام الدراسي أونلاين، لحماية الطلاب وجميع العاملين في المنظومة التعليمية من الإصابة بالفيروس التاجي.

طريقة إنشاء حساب في وزارة الصحة السعودية

وننشر من خلال موقعنا، طريقة إنشاء حساب في وزارة الصحة السعودية للاستفادة من جميع الخدمات التي توفرها عبر موقعها الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى بوابة وزارة الصحة السعودية.

النقر على تسجيل جديد.

إدخال رقم الجوال.

إدخال البريد الإلكتروني الشخصي.

استكمال باقي البيانات المطلوبة.

استلام رسالة تأكيد على الهاتف الجوال.

أبرز الخدمات الإلكترونية الصحية في السعودية

وبعد معرفة طريقة إنشاء حساب في وزارة الصحة السعودية فإن هناك عددًا من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، تأتي على النحو الآتي:

خدمة مسير الرواتب.

الاستعلام عن طلبات العلاج بالخارج.

خدمة التسجيل للمشاركة مع القوى الزائرة بالحج

قائمة خدمات التوظيف.

خدمة الخريطة التفاعلية.

خدمة حجز موعد في المراكز الصحية.

خدمة زائرون لتقديم الدعم الطبي.

الجدير بالذكر أن من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة السعودية هي خدمة مديري وزارة الصحة والتي يمكن من خلالها أن يقوم الموظف بعمل أجازات استثنائية إلكترونياً من خلال رابط خدمة مديري وزارة الصحة، حيث أنه يمكن عمل أجازة اعتيادية أو استثنائية وكذلك يمكنك تقديم طلب انتداب أو نقل من مكان إلى أخر أو من مؤسسة إلى أخرى.