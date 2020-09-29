الحصيني: درجات الحرارة الصغرى ستشهد مزيدًا من الانخفاض وتصل إلى 15 بهذه المناطق

بلادي – الرياض :توقع الباحث في الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد الأجواء بعد أسبوعين مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة .
وأوضح الحصيني أن درجات الحرارة الصغرى سوف تنخفض لتكسر حاجز الـ20 درجة مئوية في مناطق الرياض والقصيم، بينما تقترب من 15 درجة مئوية في حائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية.
وأضاف أن درجات الحرارة الصغرى في الشرقية ونجران تقترب من 20 درجة، لافتا إلى أنه يبدأ معها تشغيل سخانات المياه.
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