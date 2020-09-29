رئيس مجلس الأمة الكويتي: الشيخ نواف الأحمد الصباح يؤدي غداً الأربعاء اليمين الدستورية أميراً للبلاد

بلادي – الرياض : أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عقد جلسة خاصة يوم غد الأربعاء في تمام الساعة 11 صباحا، يؤدي خلالها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا للبلاد. يُذكر أن مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت، وفق بيان أصدره عقب اجتماعه الاستثنائي. وأعلنت الكويت اليوم وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز الـ91 عامًا.

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