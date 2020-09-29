رابطة العالم الإسلامي تنعي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

بلادي – الرياض : أعربت رابطة العالم الإسلامي عن بالغ الأسى والحزن بتلقيها نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وتقدمت باسم معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وباسم هيئاتها ومجامعها ومجالسها العالمية بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الفقيد ـ رحمه الله ـ، منوهةً بخدماته الجليلة لشعبه وأمتيه العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.

وسألت الرابطة المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من أعمال جليلة.

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