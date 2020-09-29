نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على كيفية حجز موعد صندوق التنمية بكل التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن صندوق التنمية العقاري ساعد العديد من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية في حل أزماتهم المالية، وذلك عن طريق التمويل أو القروض، حتى يمكن للشخص أن يأخذ قرض لشراء منزل أو لتحسين الحياة المعيشية وتسديد ديونه، أو عمل مشروعات عقارية وغيرها، وأيضا يسعى صندوق التنمية لتمويل المشروعات الكبرى الخاصة بوزارة الإسكان التابعة لمجلس الوزراء وحكومة المملكة، إن هذا الصندوق يهدف إلى تمويل الكثير من المشروعات العقارية الخاصة أو العامة الجديدة، ولكن لا يهدف الصندوق إلى الربح المادي.

لا يستلزم على أي شخص يحتاج إلى حجز موعد لصندوق التنمية العقارية الذهاب لهم والحصول على الخدمة التي يحتاجها المواطن من تمويل أو قرض، وذلك تيسيرا على المواطنين حتى لا يحدث الزحام داخل الفروع الموجودة والمنتشرة داخل المملكة، وهم أكثر من 40 فرعا، ويتضمن ذلك الفرع الرئيسي الموجود في الرياض، وقد يقدم هذا البنك تيسير في طريقه السداد حتى لا يكون عبئا على المواطنين، وأيضا على تشجيع الإستثمار في المجال العقاري وغيرها من المجالات الأخرى.

وتماشيا مع الظروف التي حلت على العالم ومن ضمنها المملكة العربية السعودية وهي ظروف انتشار وباء كورونا والذي أدى إلى التقليل من التجمعات، فإن المملكة قامت بعمل الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق التنمية وذلك للتسهيل على المواطنين التعرف على شروط حجز الموعد من خلال الإنترنت، وذلك تسهيلا لهم وأيضا توفيرا للوقت والجهد، وفي نفس الوقت فإن استخدام الإنترنت يقلل الضغط على الموظفين داخل فروع الصندوق.

طريقة الحصول على موعد في صندوق التنمية: