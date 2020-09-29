نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول أرامكو بالأسواق السعودية وخطوات التداول بالأسواق المالية بعدد الأسهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تداول أسهم أرامكو في الأسواق المالية، قد أعلنت شركة أرامكو أكبر طرح عالمي في الأسواق المالية أنها تمتلك حصة من أكبر شركات بتروكيماويات الموجودة في العالم وقامت بالتصريح المادة 90 قام بتسجيل أكثر من 10 مليون برميل من النفط يومياً، وقد بلغت التكلفة الخاصة بالبرميل أل 12 ونصف دولار وبالتالي تم تصنيفها من أكبر شركات النفط في العالم رغم الذي حدث بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي بعد انتشار هذه العدوى بالمملكة السعودية.

طريقه تداول أرامكو في الأسواق المالية

قد أوضحت قبل ذلك شركة أرامكو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها عبر الإنترنت خطوات تداول شراء أسهم أرامكو لإمكانيه المساهمة في اكتتاب أسهم شركة أرامكو المطروحة، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

أولا يجب أن يمتلك هذا المواطن أسهم في حساب بنك جاري وتم تفعيله في بنك سعودي وذلك لجميع البنوك التي تكون تابعة لشركة أرامكو بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلي الرابط الرسمي لشركة أرامكو، لكي تتمكن من معرفه كافه التفاصيل وطريقة التقديم من خلال البنك الذي يوجد لك حساب به.

يجب عليك مناقشة هذا الاكتتاب مع المستشار المالي الخاص بك وتقوم بتحديد المبلغ الذي تريد الحصول عليه وذلك يكون على حسب السهم الذي قامت في تحديد الشركة، ويمكنك أيضا أن تحصل على المبلغ المتبقي إذا كان السعر الذي تم تحديده من قبل الشرطة أقل من الشرط الثاني الذي قام بتحديد والعميل، بالإضافة إلى تسهيل شراء الأسهم المطروحة للاكتتاب.