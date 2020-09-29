نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل بمؤسسة الوليد الخيرية |خطوات وشروط التقديم للحصول على سكن أو سيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل بمؤسسة الوليد الخيرية ، مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الغانية عن التعريف لمساهمتها في مساعدة كافة المحتاجين بداخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، تساهم مؤسسة الوليد بتقديم مشروعات خيرية سكنية أو سيارات للمواطنين المحتاجين للسكن أو تقديم سيارة وتغطية التمويلات اللازمة للأسر ذات الدخل المحدود في ظل غلاء الأسعار وفرض الضرائب المستمر عليهم، أُنشئت alwaleed philanthropies من قِبل الأمير الوليد بن طلال آل سعود ولهذا سُميت تيمناً له .

شروط الحصول على سكن أو سيارة

أن لا يمتلك المتقدم على أي وحدات سكنية .

إذا كان المتقدم يتقدم للحصول على سيارة فلا يمكن أمتلاكها إلا إذا كان يحتاجها بالفعل ولا يوجد لديه سيارات .

أن لا يزيد دخل المتقدم العائل للأسرة عن 3.000 ريال سعودي .

يمكن الحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد الإنسانية مرة واحدة فقط .

ترفض المؤسسة بيع أو تأجير وحدة السكن بعد الحصول عليها .

ترفض المؤسسة أن يتلقى متقدم الطلب أي مساعدات آخري من أي جمعية بالمملكة .

أن يتم تنفيذ شروط الميراث على المتقدم عند الوفاة .

لا يمكن الأستفادة من مؤسسة الوليد إذا كان المتقدم تنطبق علية شروط الحصول على مشروع الإسكان .

لا يمكن الحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد إذا كان المتقدم تنطبق علية شروط الحصول على قرض بنكي .

كيفية التسجيل بمؤسسة الوليد الخيرية

يمكن الأستفادة من موارد المؤسسة من خلال التسجيل بمؤسسة الوليد الخيرية وسوف نشرح طريقة التسجيل في الخطوات التالية :-

زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة الوليد الخيرية .

. ومن ثم الضغط على زر تسجيل جديد .

تعبئة النماذج المطلوب ملئها بشكل صحيح كالأسم رباعي ورقم البطاقة الشخصية ورقم الجوال .

الضغط على زر تسجيل .

ومن ثم سيتم تفعيل الحساب وسيقوم الموقع بمتابعة الطلب .

إنشاء حساب على موقع التواصل “ تويتر ” والذي من خلاله يمكن أن يحصل المتقدم على رقم مباشر للوليد بن طلال ومعرفة النتائج عند إعلانها .

” والذي من خلاله يمكن أن يحصل المتقدم على رقم مباشر للوليد بن طلال ومعرفة النتائج عند إعلانها . بعدها يمكن متابعة الطلب من خلال تسجيل الدخول إلى المؤسسة عبر الحساب الشخصي للمتقدم .

رقم هاتف مؤسسة الوليد الخيرية

تم تدشين رقم هاتف للوصول لمؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية لسهولة تلقي طلبات المساعدات أو تقديم بعض الأستفسارات والأسئلة، هذا الرقم هو 966112110000 تم تحديده لعدة أهداف وهو لتقديم كافة المساعدات المعنية لتشمل كافة مواطني المملكة وسد أحتياجاتهم ولكن ممن تنطبق عليهم شروط أستحقاقهم وآهليتهم داخل المؤسسة .