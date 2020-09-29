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عمر شويل - جدة طلب التعويض عن التلفيات من خلال هيئة تنظيم الكهرباء بالمملكة 1442 يتوفر الكثير من الخدمات التي تتعلق بهيئة الكهرباء بالمملكة السعودية من خلال الموقع الرسمي للكهرباء بالمملكة منها الاطلاع على قيمة الفواتير وطريقة سدادها بالإضافة إلى استقبال استفسارات أو شكاوى، بالإضافة إلى إمكانية طلب التعويض عن التلفيات التي تتواجد في المنازل بسبب انقطاع التيار بشكل دائم أو ضعفه، وبالتالي تقوم هيئه الكهرباء في استقبال جميع الشكاوى، وأوضحت إمكانية تقديم طلب التعويض عن هذه التلفيات، وهذا ما سوف نقوم بتوضيح ومن خلال مقال اليوم و معرفة الأوراق اللازم لتقديم الطلب.

طريقة تقديم طلب التعويض عن التلفيات

تقوم هيئة الكهرباء السعودية والتواصل مع العملاء من خلال المنصات عبر الإنترنت والمواقع الرسمية الخاصة بها عبر موقع تويتر وتقوم بالرد على استفسارات جميع المواطنين، وقد تلقت استفسار أحد الأشخاص أن أجهزه المنزل به تضرها في سبب انقطاع التيار الكهربائي وأوضحت الهيئة أنه سوف يتم تعويض هذه التلفيات بعد تقديم طلب إلى مكتب خدمات المشتركين وإحضار صورة الهوية الوطنية فواتير الصيانة والأضرار.

الأوراق اللازمة لتقديم الطلب

يمكن تقديم هذا الطلب من خلال المكاتب الخاصة بالهيئة وتجهيز الأوراق اللازمة وهي كالآتي: