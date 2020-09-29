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عمر شويل - جدة أنظمة التقاعد الجديدة بالمملكة 1442 ونظام التقاعد المبكر، تهتم المملكة السعودية بتقديم كافة النوعية الكاملة لبعض الفئات الذين قاموا بخدمة الدولة بالمملكة السعودية، وهي فئات المتقاعدين حيث تهتم بعمل لهم معاش تقاعدي يكون مناسب لهم لكي تتمكن من توفير لهم حياة كريمة لهم وبالتالي قام بعمل هذا الأمر من خلال قانون نظام التقاعد والذي يكون على عدة مراحل وهي التقاعد المدني والعسكري وتبادل المنافع، بالإضافة إلى أنها قامت بتوفير مؤسسة التقاعد حاسبه المعاش التقاعدي، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم أنظمة التقاعد الجديدة في المملكة 1442 ونظام التقاعد المبكر.

أنظمة التقاعد الجديدة بالمملكة 1442

يوجد بعض الأنواع المحددة التي قام بتحديد قانون التقاعد السعودي وهي كالآتي:

التقاعد الخاص بالمدنيين وتشمل أيضا نظام تبادل المنافع ونظام التقاعد الموحد الذي يختص بالعاملين في دول الخليج، وأخيرا التقاعد الخاص بالعسكريين.

نظام تبادل المنافع يكون عبارة عن مدة العمل الخاصة بين الشخص العامل والمنتفع في القطاع الخاص والعام وبالتالي ضم مدة الاشتراك في القطاعين.

نظام التقاعد الموحد للحماية التأمينية ويتضمن العاملين بالمملكة السعودية في مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي هذه المنشاة تكون خاضعة لقانون العمل في البلاد التي تنتمي لها وبالتالي يتم تقديم بعض الأوراق الهامة لهذا الأمر.

نظام التقاعد المبكر

قامت المملكة السعودية بتوفير نظام التقاعد المبكر من للمدنيين أو العسكريين وذلك على بعض القواعد والشروط المحددة وهي كالآتي:

يجب أن يكون مضى على عمره 20 عام في الوظيفة التي كان يعمل بها، وأن طلب الحصول على التقاعد بسبب قهري وكبير، وليس لكي يحصل على المعاش ويستفيد منه وأن يقوم طلب التقاعد مقدم قبل الوصول لسن التقاعد على الأقل بخمس سنوات فقط.