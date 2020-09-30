نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية او رقم الإقامة يمكنكم التعرف عليه من خلال هذه المقالة، وخاصة من يرغبون بإجراء استعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية حيث يمكنكم الآن التعرف على اسهل طريقة استعلام عن مخالفات المرور بالسعودية بكل سهولة ويسر، من خلال استخدام رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق الجوال وذلك بإجراء اتصال بسيط عن طريق رقم استعلام مخالفات المرور حيث نستعرض كافة الطرق السهلة التي تمكنكم من اتمام عملية الاستعلام عن مخالفات المرور بكل سهولة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

من خلال هذه الطريقة البسيطة تتمكن عزيزي القارئ من الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية وذلك للسيارات والمركبات التي تملكها وكذلك المخالفات الواقعة على أي من افراد عائلتك او من هم تحت كفالتك، وكذلك يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الإقامة ايضاً بمنتهى السهولة وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع ابشر absher.sa والمتابعة.

اختيار ابشر افراد.

تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.

اختيار الاستعلامات الالكترونية.

اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية والمتابعة.

وبالإنتظار لعدة ثواني سوف تظهر لك تفاصيل المخالفات المرورية ومبلغ الغرامة المالية وموعد السداد النهائي.

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

كما يمكنكم الاستعلام عن المخالفات وذلك عن طريق رقم الاستعلامات عن المخالفات المرورية برقم الهوية المخصص لذلك، حيث تم تفعيل رقم خاص وإضافة الاستعلام عن مخالفات المرور تسهيلاً على المواطنين والمقيمين في عملية الاستعلام.

ويمكنكم الاتصال على رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية من خلال الاتصال على الرقم 989 ثم اتباع التعليمات الآتية:

اختيار رقم 1 للتحدث باللغة العربية.

المتابعة برقم 1 مرة اخرى وذلك للاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية الوطنية.

ثم ادخال رقم السجل المدني او رقم الهوية للمواطن السعودي او رقم الإقامة للمقيم ثم علامة # وبعدها يتم التعرف على المخالفات المرورية برقم الهوية الوطنية.

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية برسالة نصية

كما يمكنكم التعرف ايضاً على رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية وذلك برسالة نصية عن طريق استخدام رقم الاستعلام عن المخالفات برسالة نصية عبر الجوال كما يلي:

اكتب رقم الاقامة او رقم الهوية في رسالة نصية.

ارسال الرسالة التي تحتوي على رقم الهوية او رقم الاقامة التي تم كتباتها، الى الرقم 88993 وذلك للتعرف على المخالفات المرورية برقم الهوية بكل يسر.

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية الخط الساخن

تعتبر طريقة معرفة المخالفات عن طريق رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بالنسبة للمواطن او رقم الاقامة بالنسبة للمقيم من افضل الطرق وأيسرها، وبذلك يمكنكم الاتصال على رقم الخط الساخن للاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية من خلال الاتصال على الارقام التالية (920020405 أو رقم 00966114419688).

رقم الاستعلام عن حالة سيارة برقم اللوحة

بعد توضبح رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية نستعرض رقم الاستعلام عن حالة سيارة برقم الهوية لمالك السيارة او رقم الاقامة وكذكل رقمك اللوحة للتعرف على حالة السيارة من خلال الرسائل النصية كما يلي:

كتابة رقم الهوية او رقم الاقامة لمالك السيارة في السطر الأول من الرسالة النصية.

كتابة رقم لوجة السيارة في السطر الثاني من الرسالة.

ارسال الرسالة الى الرقم 88905.

كما يمكنكم تقديم طلب الاعتراض على المخالفات المرورية بكل سهولة في السعودية لمخالفات رصد ساهر.