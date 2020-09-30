نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل الشخصي من بنك سامبا Samba في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدم بنك سامبا السعودي مجموعة متميزة من القروض الشخصية، حيثُ يمكن لكل من يقيم على الأراضي السعودية سوء كان سَعودي الجنسية أو غير ذلك، الاقتراض من بنك سامبا بكل يُسر وسوف يكون السداد على ستون شهراً، فيمكن المقترض قضاء حاجته من زواج أو سداد ديون أو دفع ما عليه من مصاريف مثل مصاريف المدارس أو الجامعات وتلبية احتياجاتهم الضرورية ومواجهة أعباء الحياة والمعيشة.

كيفية شراء مديونية وتسديد قرض

هناك بعض من الشركات والبنوك التي تتكفل بشراء مديونية العميل الذي، يصعب عليه سداد باقية أقساط القرض، حيثُ يمكن لتلك الشركات سداد المديونية مقابل ربح بسيط، بشرط أن يكون ذلك متوافق مع شروط النقد العربي السعودي وأن يكون السداد بنظام تحويل الراتب.

شروط شراء مديونية تسديد قروض

خطاب حديث يُثبت تحويل المديونية

إلزام المُقترض بعدم الحصول على تمويل آخر من نفس البنك أو إعادة التمويل قبل مرور 10 أيام من شراء المديونية

في حالة سداد المديونية يتم أعطاء خطاب للعميل يُثبت ذلك.

قروض التمويل الشخصي لبنك سامبا

قدم بنك سامبا عدة قروض مختلفة ومتنوعة تشمل جميع الفئات العمرية داخل المملكة العربية السعودية وتتمثل في :

قرض للسعوديين والسعوديات للعاملين في القطاع العام والخاص

قرض للمغتربين داخل المملكة دون الحاجة إلى كفيل

قرض الخير بدون فائدة وذلك لمدة ثلاثة أشهر

قرض للقادمين الجدد إلى أراضي المملكة

قرض للمتقاعدين عن العمل.

شروط التمويل الشخصي لبنك سامبا

أن يكون سن العميل لا يقل عن 21 عام ولديه مستحقات نهاية الخدمة

أن يكون عمر العميل في حالة دون لديه مستحقات نهاية الخدمة لا يقل عن 23 عام

أن يكون المُتقدم على قيد العمل مدة لا تقل عن عام.

الجدير بالذكر أن بنك سامبا يعتبر من ضمن البنوك المرنة في التعامل مع العملاء من حيثُ سداد الديون وطريقة السداد ومدة السداد، وكما ذكرنا سابقا أنه يوفر عدد من القروض التي تجمع جميع المواطنين، يُدعم بنك سامبا جميع المنشأت العقارية المُتمثلة في الفيلا أو عقار سكني أو أرض أو ما شابه ذلك.