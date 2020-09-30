نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات برقم الهوية الوطنية عبر بوابة أبشر للخدمات الحكومية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية ، يعتبر من أهم ما يبحث عنها المواطنون والمقيمون بالمملكة العربية السعودية وقد قامت إدارة المرور بوزارة الداخلية السعودية بإطلاق خدماتها الإلكترونية عبر بوابة أبشر والتي تحتوي على الكثير من الخدمات مثل شروط تجديد الترخيص إلكترونياً والاستعلام عن المخالفة وصلاحية تأمين المركبة، وذلك بأتباع احد الطرق فإما من خلال رقم الهوية أو رقم لوحة السيارة أيضًا، ويمكن الآن أيضًا سداد قيمة المخالفات المرورية عبر الصراف الآلي أو عبر الإنترنت.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

المقيمين والمواطنين بالمملكة العربية السعودية ملزمون بضرورة الاطلاع على المخالفات المرورية التي حدثت من أجل سدادها رسميًا حيث أن عدم السداد قد يعرضك إلى الغرامات المالية، ويمكن التعرف على المخالفات المرورية من خلال استخدام الطريقة التالية:

عليك الدخول إلى بوابة أبشر عن طريق اسم المستخدم ورقم المرور ورقم التحقق.

عليك أن تقوم بالدخول إلى الخدمات الإلكترونية وتقوم بالدخول إلى الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.

ستظهر لك صفحة أخرى لإدخال البيانات، فعليك أن تقوم بإدخالها ومن ثم النقر على تبويب استعلام من أجل التعرف على قيمة المخالفات المرورية.

طريقة أخرى للاستعلام عن المخالفة

إذا كنت لا تمتلك حساب مفعل في أبشر فيمكن الاستعلام عن المخالفة بدون أبشر وذلك من خلال الطريقة التالية:

ستقوم بزيارة البوابة الوطنية سعودي ومن ثم قم بالدخول إلى أفراد.

ستقوم باختيار المخالفات المرورية وتقوم بالضغط على ابدأ الخدمة.

سيتم نقلك في الحال إلى موقع وزارة الداخلية السعودية لتقوم بكتابة البيانات الرسمية وتقوم بعرض المخالفة.

ويمكن الاتصال على رقم 989 ومن ثم اتباع التعليمات واختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية ولا بد أن تقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية بشكل صحيح يتبعه رمز # حتى تستعلم عن المخالفة، أو الاتصال على الأرقام الساخنة التي وفرتها وزارة الداخلية السعودية من أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الهاتف وذلك من خلال الاتصال على رقم: 920020405.

طريقة تقديم أعتراض عن المخالفة

يمكن تقديم اعتراض على المخالفات المرورية من خلال أبشر المرور والدخول إلى صفحة الاعتراض على المخالفات المرورية، ولكن يرجى العلم أن هناك ضوابط وشروط طرحتها وزارة الداخلية للاعتراض فينبغي الاطلاع عليها عبر الموقع ثم تقوم بكتابة سبب الاعتراض.