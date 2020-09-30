حاسبة تمويل بنك الإنماء للحصول على التمويل الشخصي مصرف الإنماء

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عمر شويل - جدة حاسبة تمويل بنك الإنماء تهم الكثير ممن يرغبون في الحصول على تمويل السيارات أو التمويل الشخصي وغيرهم من أنواع التمويل التي يقدمها مصرف الإنماء في المملكة العربية السعودية، واستطاع بنك الإنماء أن يخدم فئة كبير من المواطنين وخصوصًا من حصل على فرصة فتح حساب في بنك الانماء سواء الذين يعملون في قطاع البنوك أو أيضًا ممن يعملون في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ووفر حاسبة للتمويل الشخصي أو تمويل العقار بنك الإنماء للعقار أو تمويل السيارات من أجل حساب قيمة التمويل التي سيتم صرفها على حسب الراتب الشخصي.

حاسبة تمويل بنك الإنماء الشخصي

التمويل الشخصي من بنك الإنماء يستطيع أن يوفر لك كافة احتياجاتك، ويقدم وفق الأحكام والضوابط الإسلامية، كما أنه يقدم بدون الحاجة إلى وجود كفيل، ويقدم لك الامتيازات التالية:

تمويل بفترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.

يمكن الحصول على تمويل شخصي بقيمة لا تقل عن 2 مليون ريال.

التمويل يمكن الحصول عليه من قبل المواطن السعودي أو المقيم الوافد.

تمويل برسوم إدارية تعادل 1% من إجمالي المبلغ المقدر لك في التمويل الشخصي.

متطلبات الحصول على التمويل الشخصي من مصرف الإنماء

لا بد أن يكون لديك حساب شخصي في بنك الإنماء.

لا بد أن تكون بتحويل الراتب إلى البنك.

قدم شهادة بقيمة الراتب الذي تحصل عليه معتمدة من جهة العمل التي تعمل بها.

لا بد أن تكون جهة العمل المنتسب لها معتمدة لدى مصرف الإنماء.

طلب تمويل شخصي من مصرف الإنماء

ويمكن الدخول إلى نموذج طلب التمويل الشخصي من مصرف الإنماء كي تقوم بتعبئة البيانات المطلوبة، وهي عبارة عن بيانات خاصة، وبيانات التواصل معك أيضًا، وسوف يتم التواصل معك بعد مرور 24 ساعة فقط من إرسال النموذج حتى يتم استيفاء البيانات، والبدء في إجراءات الحصول على التمويل الشخصي مصرف الإنماء.

رقم بنك الإنماء

ويمكن التواصل مع بنك الإنماء من أجل معرفة المزيد من التفاصيل عن حاسبة تمويل بنك الإنماء بالإضافة إلى معلومات عن التمويل الشخصي من المصرف من خلال الاتصال على رقم: 8001208000 من داخل المملكة العربية السعودية، ويمكن التواصل من خارج المملكة مع المصرف من خلال الاتصال على رقم: 00966112039020.