نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إصدار رخص العمل وتجديدها عبر موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتفصيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات إصدار رخص العمل , تَمنح المملكة العربية السعودية المُقيمين فيها من أجل العمل، رخصة العمل، والتي يَجب أن يَتم تَجديدها في مواعيدها المُحددة لضمان عدم التَعرض للمٌسائلة القانونية، ويُمكن الحصول على الرخصة عبر الموقع الرسمي للموارد البشرية، وهنا في خلال هذا المقال سَنُقدم لكم أسهل خطوات إصدار رخص العمل عبر موقع الموارد البشرية.
خطوات إصدار رخص العمل
يُمن القيام بإصدار رخص العمل عبر موقع وزارة الموارد البشرية بكل سهولة، بدون الذهاب لمقر الوزارة، عبر تلك الخطوات:-
- الضغط على رابط موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يَتم اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.
- ثم الضغط على أيقونة الاستعلامات الالكترونية (المَوجودة على يسار الصفحة بالقائمة الجانبية).
- يُرجى القيام باختيار اسم المنشأة ثم الضغط عليها يَتم اختيار (مَكتب العمل) والذي سَيَظهر ضمن خيارات القائمة المُنسدلة.
- فور الضغط عليها يُمكن اختيار خيار إصدار رخص العمل.
- يَجب على العامل اختيار الجهة المُراد السدد لها، وإدخال رقم الحدود والإقامة.
- ثم الضغط على إضافة ثم بَحث.
- سَتنبثق صفحة جديدة تَشمل على جميع البيانات الخاصة بالمنشأة وتَحتوي على رقم المُعاملة والرسوم المطلوب سدادها والرقم.
- ثم يَجب الضغط على طباعة للحصول على ورقة مطبوعة تَحتوي على جميع البيانات، لأنها من الأوراق المطلوبة والضرورية لسداد رسوم رخص العمل.
خطوات تَجديد رخصة العمل للمُقيمين
بَعد إصدار رخصة العمل يَجب القيام بتَجديدها في الموعد المُحدد لها، لضمان عدم المُسائلة القانونية، والتي تَتم عبر الأتي كره من خطوات:-
- الدخول على رابط المَوقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية.
- يَتم اختيار (خَدمات الوزارة الإلكترونية).
- ثم الضغط على خيار (خَدمة تَجديد رخصة العمل) الخاص بالُعمال المُقيمين بالمملكة.
- ثم الضغط على خيار (الدخول إلى الخدمة).
- يَجب على العامل إدخال رقم الإقامة أو رقمه هو أو رقم حدوده.
- كتابة الرمز المرئي.
- ثم الضغط على أيقونة بَحث واختيار العامل المُراد التَجديد رخصة العمل الخاصة به.
- بَعد ذلك سَيَظهر الرقم الخاص بالسداد، وعلى فور تَسديد الرسوم المطلوبة، سَيتم إرسال الطلب للفحص والمُراجعة، ثم القيام بتَجديد رخصة العمل عبر مكتب العمل بوزارة الموارد البشرية.
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