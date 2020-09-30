نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على قرض سيارة خلال ساعات من البنك السعودي للاستثمار بدون كفيل تسهيلات في السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض سيارة خلال ساعات من البنك السعودي للاستثمار الذي يشمل مزايا عديدة أنه لا يحتاج إلى كفيل مع إمكانية إعادة التمويل ضمن الحلول التمويلية المتوفرة لدى البنك الذي حدد المنتجات لكي تناسب كل فئة على حدى منها تمويل للمتقاعدين والمقيمين بالمملكة مع تقديم المزايا لكل منتج فيهم، حيث يعد تمويل السيارات بصيغة المرابحة بهامش ربح جيد وثابت طوال فترة القرض، يعطي البنك السعودي للاستثمار بطاقة صراف آلي للعملاء الذين يحصلون على قرض سيارة.

مزايا تمويل السيارات من البنك السعودي للاستثمار

قرض لا يحتاج إلى وجود كفيل.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومجاز رقابياً.

تأمين تكافلي مجاني (الإعفاء من المديونية في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا قدر الله.

تمويل سيارة يبدأ من 50 ألف ريال سعودي وحتى 5 مليون ريال.

الحصول على التمويل في نفس اليوم في حالة اكتمال المستندات المطلوبة.

إمكانية إعادة التمويل وذلك بعد سداد 20% من قيمة القرض القائم.

تحصل على بطاقة صراف آلي مجانية.

فتح حساب جاري في البنك السعودي للاستثمار بدون حد أدنى في الحساب.

فترات سداد مريحة ومرنة على 5 سنوات ميسرة.

هامش ربح مميز وثابت طوال فترة التمويل.

متاح للرجال والنساء أيضاً.

شروط قرض سيارة خلال ساعات من البنك السعودي للاستثمار

قرض السيارة من البنك السعودي للاستثمار متاح للسعوديين فقط.

ألا يقل عمر العميل عن 18 سنة ولا يزيد العمر عن 60 وذلك حين سداد آخر قسط من القرض.

مدة الخدمة في العمل شهر واحد للوظائف الحكومية وثلاثة أشهر للقطاع الخاص.

فتح حساب جاري في البنك.

طريقة التقديم على قرض سيارة البنك السعودي للاستثمار

أولاً تعبئة نموذج الطلب بالبنك.

المستندات المطلوبة كالتالي:-

صورة الهوية الوطنية سارية المفعول مع وجود الأصل للتأكد من التطابق.

خطاب تحويل الراتب موجه إلى البنك السعودي للاستثمار.

خطاب تعريف بالراتب يضم إجمالي الراتب والبدلات وتاريخ التعيين.

3 نسخ لعرض السيارة بقيمتها من المعارض المعتمدة لدى البنك.

بعدما يتم استلام السيارة تقوم بتوقيع إيصال الاستلام.

في حالة وجود أي استفسار من العملاء وتقديم المساعدة سواء في التمويل أو أي شيء يخص خدمات البنك يرجى الاتصال على الرقم المجاني 8000-124-800