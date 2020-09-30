نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العاهل السعودي: أمير الكويت له في نفسي مكانة عظيمة في المقال التالي
وقال العاهل السعودي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح - رحمه الله - أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة وتقدير يستحقه".
وأضاف "بن عبدالعزيز": "نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ إذ كرّس حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية. تعازينا لأهلنا في الكويت. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وكان الديوان الأميري في الكويت قد أعلن في وقت سابق وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
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