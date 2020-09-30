نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب من مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تمويل شخصي بدون تحويل راتب، من اهم التمويلات التي يقدمها مصرف الراجحي لكل من السعودين والمقيمين، ودائما ما نجد أن عدد كبير من الأشخاص يبحثون عن هذا التمويل الهام من اجل تلبية مطالبهم واحتياجاتهم، ولهذا قام بنك الراجحي بتقديم خدمة تمويل شخصي سريع في 30 دقيقه من ضمن الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك، ووضع البنك شروط يجب توافرها في كل من يرغب في الحصول على قروض مصرف الراجحي، وبنك الراجحي يعد من اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية في تقديم الخدمات المصرفية تحت اسم تمويل وطني، من خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل تفاصيل تمويل شخصي بنك الراجحي.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي خدمات هامه وعديده لكل المواطنين السعوديين والغير سعوديين، من خلال شروط حددها البنك لكل من يرغب في الحصول على تمويل شخصي فورى من بنك الراجحي، لهذا نتعرف على كيفية الحصول على هذه القروض ونتعرف أيضا على الشروط التي حددها البنك في السطور القادمة.

خطوات الحصول على تمويل شخصي من الراجحي

أولا عليك الدخول على رابط مصرف الراجحي.

قم باختيار طلب التمويل الشخصي.

قم باختيار تقديم طلب.

قم بملئ كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الجوال والراتب الشهرى في نموذج طلب التمويل الشخصي.

ثم تقم بحفظ وتقديم الطلب.

في خلال ثلاثين دقيقه يصلك الرد من مصرف الراجحي بالموافقة أو عدم الموافقة.

شروط بنك الراجحي للحصول على تمويل شخصي

الراتب لا يقل عن 10 الآف ريال سعودي.

لا يقل عمر طالب التمويل عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عام وقت سداد اخر قسط من القرض.

التمويل متاح للسعوديين وغير السعوديين.

طريقة تقديم طلب قرض من بنك الراجحي

عليك الدخول أولا على موقع بنك الراجحي الموجود اعلي المقالة.

يقدم صوره من الهوية الوطنية للسعوديين وصوره من الإقامة للمقيمين.

يتم تقديم المؤهل العلمي.

تقديم خطاب من مكان عمل مقدم الطلب، به المسمى الوظيفي والراتب الشهرى.

استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية

لان بنك الراجحي احد اهم البنوك في المملكة العربية السعودية، لما يقدمه من خدمات هامه وعديده فهناك أشخاص عديده سواء مواطنين سعوديين او مقيمين يرغبون في الاستعلام عن قروض الراجحي، ومن اجل الاستعلام عليكم الدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي الموجود اعلي المقالة، ومنه يمكن معرفة جميع القروض المقدمة وقيمة القرض والأقساط.

شروط التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

يتطبق مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط الهامة، وهذه الشروط لكل من يريد الحصول على تمويل شخصي مصرف الراجحي، وهذه الشروط تكون كالتالي.