يوم الوطن بعيون ممارس صحي

بقلم : د.جعفر الشنقيطي

نائب أول باطنة

مستشفى الملك فهد

المدينة المنورة

في يوم وطني الغالي في يوم الوحدةِ والتوحيد تحت راية التوحيد.

فلسفلةُ هذا اليوم هي عن التَّوحيد عقيدةً واعتقاداً وعن التوحيد اتحاداً تحت رايتهِ الخالدة.

هذا الخفَّاقُ الأخضر العلمُ العلم .. الفريدُ بين كل الأعلام والرَّايات.

تحت رايةِ وقيادةِ قيادةٍ حكيمة تقودُ السفينةَ في بحرٍ متلاطمِ الأمواج في منطقةٍ ساخنة عزفُ أوتارها مدافع الحروب …

تَقِفُ أنت َوقفةَ المتأمِّل المُسْتبصرِ وأنت ترى دولةً عظمى أبهرت الدولَ العظمى بِحِنكَتها السياسية .وقوتها الإقتصادية وعلاقاتها الدولية .رغم كُلَّ ما يُحاك ضدها في حالك الليالي ومن جار قريب …

تتأمل الوحدةَ والنِّظام وأتكلم هنا بإشارة لجائحة كورورنا التي أكلت الأخضر واليابس في أرجاء المعمورةِ وهزَّت العالمَ بِأَسره …. لكنَّ دولة التوحيد دولةَ الرجال وقفتْ وقفةً شامخةً كجبلٍ أشَّم لا تهزه أعْتى الأعاصير .

ضربَ به وطني مثالاً يُحتذى به -للعالم – في النظام والترتيب والإستعداد …فهناك مستشفيات بكامل طاقتها … وهنا مستشفيات ميدانية …حملات وقائية استكشافية تجوب المدن والأحياء … فنادقٌ بخمس نجوم لعزل النزلاء المصابين ٫أطباء وممرضون على مدى ٢٤ ساعة في تلك الفنادق مرابطون ٫ خطوط هاتف ساخنة ٫ ترد على المريض وتبث الطمأنينية في قلبه وقلوب ذويه٫ متابعة للمصاب فكل يوم يأتيه اتصال للإطمئنان عليه ٫ ومع أعداد المصابين التي تخطت ١٠٠ ألف لك أن تتخيل حجم العمل ودقته بتألقٍ وإبداعٍ في التنظيم ….وزيرٌ حاضر بقلبه وقالبه في وسائل التواصل يبث الحقائق العلمية والطمأنينة برسالةٍ واضحة -عبر متحدثه الرسمي الذي حضر في القلوب والأذهان- مفادها

(اطمئنوا وقرّوا أَعينناً فأنتم على عينِ قيادة حكيمة وفي عَيْن قيادة رشيدة جعلتْ المواطنَ والمقيمَ على هذه البلاد الطيبة جَعلتْهُ أولاً)

جاء يومُ الوطن والعالمُ في معترك الجائحة ونحن نحتفلُ بوطننا بوحدتنا بإنجازاتنا بصمودنا نحتفل بالوطن نحتفل يالقيادةِ والقائد المفدَّى وولي عهده الأمين ..وكُلُّنا على لسانٍ واحد

(شكرا يا وطني ودمت يا وطني موطن العزة والكرامة).

ختاماً

هذا غيضٌ من فيض وقليلٌ من كثير وإشارةٌ بعبارة لصمودِ الوطن وإنجازه في مواجهة الجائحة……

وهنا همسةٌ أخرى وأخيرة ودعاءٌ لخطوط الدفاع الأولى في ميادين الحرب وميادين المستشفيات والمستوصفات .دعاءٌ بالسلامةِ وأن يحفظكم اللهُ من بين أَيديكم ومن خِلْفكم … ودعاءٌ ورجاءٌ بالرَّحَماتِ المتتابعةِ على أرواح الشهداء , شهداء الفداء للوطن ولإنسان الوطن.