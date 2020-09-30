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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 35، الي المواطنين السعوديين الذين استوفو شروط الأهلية والاستحقاق، حيث إعتاد المستفيدين من دعم حساب المواطن أن يتم إيداع المبالغ المالية في حساباتهم يوم 10 من كل شهر ميلادي، وذلك بعد أن قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتثبيت موعد صرف دعم حساب المواطن، كما أعلن أيضاً عن تثبيت مواعيد صرف العاملين في كل القطاعات سواء كانت قطاعات عامة أو خاصة.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 35 بعد التعديل

بموجب القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتثبت مواعيد صرف دعم حساب المواطن والمقرر له اليوم العاشر من كل شهر ميلادي جاء فى القرار ايضا إذا صادف يوم العاشر يوم عطلة رسمية يتم ترحيل موعد الصرف يوم واحد فقط أو تقديم وموعد الصرف يوم، لذا وفقاً للتوقيت المعلن عن الصرف نجد أن يوم العاشر يصادف عطلة رسمية ويوم السبت أيضاً لذا تم تعديل موعد صرف الدفعة 35 إلي تقديمها لمدة يومين علي أن يتم الصرف يوم الأحد الموافق 12 من شهر أكتوبر 2020م، وعن موقف الزيادات الجديدة في دعم حساب المواطن الذي تمت التساؤلات حولها من قبل المستفيدين يمكنكم التواصل مع الدعم الفني لحساب المواطن.

الدعم الفني لحساب المواطن

فيما أكد برنامج حساب المواطن على جميع المستفيدين الراغبين فى الاستفسارات والتساؤلات حول آلية معايير الصرف أو التسجيل فى البرنامج او ما شابه ذلك التواصل مع خدمة دعم حساب المواطن والمكونة من ثلاث خدمات الرقم المجاني للاتصال، خدمة صوتك مسموع، وخدمة citizen car.