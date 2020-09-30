نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل تطبيق اعتمرنا لحجز موعد العمل أو الصلاة بالحرم 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفعيل تطبيق اعتمرنا لحجز موعد العمل أو الصلاة بالحرم، قامت وزارة الحج والعمرة ضده إنشاء تطبيق اعتبرنا للأشخاص الذين يرغبون بأداء الحج، وذلك من خلال موعد العمرة التي سوف تنطلق يوم 17/ 2/ 1442 هجري وذلك في المرحلة الأولى بعد أن قامت وزاره الحج والعمرة بالتأكيد على أهمية تحميل تطبيق اعتمرنا.

حيث أوضحت وزارة الحج والعمرة على أهمية التسجيل لأداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة، وذلك من خلال تحميل تطبيق اعتمرنا وتسجيل الدخول إليه وإضافة كافة البيانات المطلوبة ثم يتم تحديد موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد أو الروضة الشريفة لكي تتمكن من الحصول على التصريح.

حيث تضمنت هذه الآلية لإمكانية الوصول مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة والتي سوف يتم الإعلان عنها بعد ذلك بالإضافة إلى إظهار التصريح للموظف المسئول الذي يتواجد في المنقذ مع تواجد أهمية التقيد بالأوقات التي يسمح فيها من خلال التصريح مع ارتداء الكمامة واتباع كافة الإجراءات الوقائية إلى أهمية ركوب وسيلة المواصلات القادمين من خلال مراكز نقل المعتمرين عبر مواقف السيارات، وبعد ذلك يتم الذهاب إلى الحرم المكي ثم يعود مرة أخرى الى مركز تجمع نقل المعتمرين.

حيث أوضحت الوزارة أنه يمكن لأي شخص يكون ضيف الرحمن في أحد فنادق مكة المكرمة أن يحصل على التصريح إذا كان يريد الصلاة في المسجد الحرام، وذلك يكون على حسب الأوقات المتاحة ويمكن للموجودين في مكة المكرمة التسجيل إمكانية الاستفادة من التصريح عندما يريدون الصلاة في المسجد الحرام.