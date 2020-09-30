نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف برقم الهوية 1442 | خطوات وطريقة الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية خلال هذه اللحظات يعمل علي وضع تسهيلات كبيرة بخصوص تقديم إعفاءات لبعض الأقساط المتعلقة بقروض بنك التسليف، وكان قد الإعلان من قبل بنك التنمية الاجتماعية عن الأقساط الخاصة بقروض الأسر المنتجة لفترة 6 شهور بسبب الظروف التي تمر المملكة من مرض كورونا، مع تقديم بعض الحوافز التشجيعية وتطبيق 25% خصم علي جميع الأقساط لمن ينتظم في سداد الأقساط، حيث أن إعفاء بنك التسليف مقدم لأكثر من 40 ألف مشروع يقوم بنك التنمية بتمويلهم، وسوف نوضح لكم شروط إعفاء بنك التسليف، مع توضيح خطوات الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف برقم الهوية في التفاصيل القادمة.

إعفاء أقساط بنك التسليف والادخار

يتم تقديم الإعفاء الخاص بأقساط قروض بنك التسليف بشرط أن يكون المستفيد من القروض سعودي الجنسية، وأن يتميز المستفيد بالانتظام في سداد الأقساط المتبقية عليه، وأن يكون المستفيد من قروض بنك التسليف راتبه لا يقل عن 10 الآف ريال سعودي، وقد أوضح بنك التسليف أن هناك رقم اتصل موحد خاص ببنك التسليف والادخار وهو 920008002 في حالة الرغبة في تقديم أي أسئلة تخص إعفاء بنك التسليف والادخار.

طريقة الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف والادخار

يتم الاستعلام عن أقساط وإعفاء بنك التسليف من خلال الدخول علي موقع بنك التسليف ويتم الاستعلام من خلال رقم الهوية.

يتم تقديم أوراق إعفاء الأقساط مرفق بجميع المستندات التي تثبت احقيه الإغفاء، مع إرفاق صورة من الهوية الوطنية لصاحب الإعفاء.

تقديم كارت العائلة، مع تقديم بيان يوضح الحالة المالية والمعيشية والطبية التي تثبت استحقاقه لإعفاء بنك التسليف.

تعبئة نموذج إعفاء بنك التسليف من خلال البنك، ثم الاستعلام عن الطلب من خلال موقع وزارة المالية.

ويتم الدخول لموقع إعفاء بنك التسليف من خلال الدخول علي الرابط التالي: بنك التسليف.

مستندات يجب تقديمها لطلب إعفاء من بنك التسليف

للحصول علي إعفاء من قروض بنك التسليف يتم تحضير بعض الأوراق وتقديمها إلى الديوان الملكي السعودي للحصول علي الإعفاء، ومن هذه الأوراق: