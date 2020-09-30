نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول الاهلي | التسجيل في الأهلي كابيتال وشراء الأسهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة تداول الاهلي من أشهر منصات التداول في المملكة، تقدم المنصة للعملاء العديد من المميزات التي سنتعرف عليها كما توفر طريقة سهلة للتسجيل وبدأ التداول، لم تصمم المنصة فقط لشراء وبيع الأسهم بل تقدم تحليل للأسهم ونصائح للمستثمرين مما يجعلها مختلفة عن منصات التداول الشبيه، وتشهد البورصة السعودية نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة يشجع على الاستثمار نتيجة ضخ خمسة مليارات دولار في مشروع نيوم وبسبب عودة أسعار النفط للارتفاع ثانية.

الاهلي كابيتال تداول

شهدت الفترة الأخيرة في المملكة نمو النشاط الاستثماري في سوق البورصة وزيادة عدد المستثمرين في سوق الأسهم خاصة بعد طرح سهم ارامكو للتداول واستجابة البنوك إلى هذا الأمر عن طريق تسهيل عملية التداول مع تسهيل عملية فتح الحساب الاستثماري بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع البنك.

وكانت منصة تداول أهلي من أوائل من وفروا هذه الخدمة بسهولة حيث يمكن لعملاء البنك فتح حساب بشكل مباشر وبدأ التداول وشراء الأسهم خلال عشر دقائق فقط وهي المدة التي ستستغرقها علمية التسجيل.

تعتبر المنصة من أسهل المنصات في طريقة التعامل معاها ويوفر البنك تطبيق يتمتع بتجربة استخدام سهلة سواء في متابعة أسعار الأسهم أو خلال إجراء عملية شراء وبيع الأسهم كما سنتعرف.

خدمات الاهلي تداول

يقدم البنك الأهلي من خلال منصة التداول خدمات عديدة تهدف إلى تسهيل عملية التداول وأيضًا مساعدة المستثمرين في عملية التحليل والرصد، والخدمات التي تقدمها المنصة للعميل هي كالتالي:

توفير جميع المعلومات الخاصة بالسهم بمجرد الضغط عليه.

توفير جميع الرسوم البيانية الخاصة بكل سهم.

فرصة فتح عدة محافظ فرعية لنفس العميل.

يمكن تفعيل خاصية الإشعارات لسهم معين لمعرفة آخر أخباره.

خدمة الاستفسار بمحادثة مباشرة مع الخبراء.

إجراء عملية الشراء أو البيع بشكل مباشر وبخطوة واحدة.

كما تتميز منصة تداول الاهلي عن غيرها من المنصات بخدمات حصرية وهي كالتالي:

توفير أسعار الأسهم بشكل لحظي عكس منصات التداول من البنوك الأخرى التي تعرض الأسعار متأخرة 15 دقيقة.

والميزة الأكثر أهمية هنا هي توفير تحليل وتوقعات لكل سهم من عدة خبراء في سوق البورصة السعودية وذلك في خدمة أبحاث الأهلي كابيتال والتحليل الأساسي والتحليل الفني وهو أمر مهم جدًا خاصة إذا كان العميل ما زال مبدأ في عالم البورصة.

توفير إمكانية التداول في البورصة الأمريكية لشراء أسهم الشركات العالمية بعمولة 2 سنت لكل دولار وهي خدمة تقدمها منصات قليلة في المملكة مثل تداول البنك الفرنسي.

رسوم التداول في البنك الأهلي:

عمولة التداول في الأهلي كابيتال هي نفس عمولة التداول في مراكز الاستثمار حيث تبلغ 0.105 % ويضاف إليها 0.05% عمولة عملية تداول بإجمالي 0.11% أي 1.1 ريال لكل عملية تداول بقيمة ألف ريال.

إذا كنت جديد في عالم التداول فيمكنك ممارسة التداول التجريبي للأسهم السعودية للتدريب بحساب تداول وهمي رأس مال وهمي ولكن ببيانات السوق الحقيقة.

تطبيق الاهلي كابيتال

يوفر البنك الأهلي تطبيق عبر الجوال كما ذكرنا لسهولة التعامل مع المنصة ولكي يبقى العميل مطلعًا على آخر المستجدات في أسعار الأسهم ومستجدات السوق في أي مكان يذهب إليه.

يمكن تحميل تطبيق التداول الخاص بالبنك الأهلي من خلال:

تنقسم عملية فتح حساب تداول في البنك الأهلي إلى مرحلتين، حيث يجب أولُا فتح حساب استثماري ثم بعدها يتم فتح محفظة تداول داخل الحساب الاستثماري وهذا ما سنتعرف عليه.

فتح حساب استثماري في البنك الاهلي

عند فتح حساب استثمارية في الأهلي يجب على العميل أن يكون ممتلكًا لحساب جاري في البنك الأهلي، ويوفر البنك خطوات سهلة لفتح المحفظة وهي كالتالي:

الدخول على منصة الاهلي تداول من خلال موقع البنك الأهلي.

تسجيل الدخول ببيانات الحساب الجاري.

الضغط على “فتح حساب استثماري” من يمين الصفحة.

تظهر لك الخطوات اضغط على “المتابعة”.

تظهر شروط الحساب اضغط على “أوافق”.

يظهر خيارين لفتح المحفظة أما عن طريق بيانات بطاقة الصراف الآلي أو عن طريق بيانا رقم الهاتف المصرفي قم بإدخال أحدهم مع كلمة السر ثم “متابعة”.

في هذه المرحلة يتم ملئ البيانات المالية الكاملة الخاصة بالعميل بعضها إجبار ويكون مشار له بنجمة حمراء بجانبه وبعضه اختياري يمكن تركه وهذه البيانات كالتالي:

بيانات التخطيط المالي (بيانات الدخل الشهر الكلي ومخططات الاستثمار في المحفظة).

تفاصيل القيم – المعلومات الوظيفية – المعلومات المالية، وبعد كل خطوة يتم الضغط على “استعراض”.

بعد الانتهاء يتم الضغط على “إرسال التغيرات”.

بعدها ينتظر العميل وصول الموافقة من البنك على رقم الهاتف المسجل في الحساب الجاري في صورة رسالة نصية بعدها يتم فتح محفظة التداول في خطوات أبسط من فتح الحساب الاستثماري.

التسجيل في تداول الاهلي

هنا تأتي المرحلة النهائية من التسجيل على المنصة وهي خطوة فتح وتفعيل حساب التداول وتتم على النحو التالي:

أولًا الدخول على منصة التداول في البنك الأهلي لفتح حساب.

اضغط على “التسجيل في السوق السعودية”.

ثم اضغط على “استمرار”.

قم بإدخال رقم السجل المدني ورقم المحفظة ثم “التالي”.

سوف تصلك رسالة تأكيد على الجوال قم بإدخال رمز التفعيل ثم “موافق”.

هنا يتم إدخال اسم المستخدم الجديد وكلمة السر الجديدة.

تظهر صفحة تسجيل مستخدم جديد تحتوي على اسم العميل اضغط على “تحميل”.

يتم تحميل ملف يحتوي على اسم المستخدم وكلمة السر على الجهاز في صورة ملف PDF، يمكن الآن التسجيل في موقع تداول الاهلي أو من خلال التطبيق وبدأ عملية التداول وشراء الأسهم في البورصة السعودية كما سنتعرف.

يوفر مصر ف الراجحي موقع تداول مشابهة يمكنك التعرف عليه والمقارنة بينهما.

تحويل الأموال إلى الحساب الاستثماري في تداول الاهلي :

بعد التسجيل في المنصة وفتح محفظة فقد حان الوقت لتفوم بعملية تحويل الأموال إلى المحفظة من حسابك الجاري للبدأ في عمليات الشراء والبيع.

يمكنك هنا تحويل المبلغ الذي تريد بدأ التداول به وشراء الأسهم، وتتم عمليات التحويل من خلال الخطوات التالي:

أولًا تسجيل الدخول كما في الخطوات السابقة إلى الحساب الاستثماري.

اختيار “القائمة الرئيسية” من أعلى الصفحة.

الضغط على “التحويل”.

تظهر خيارات التحويل المختلفة اختر منها “تحويل من المحفظة”.

أدخل المبلغ الذي ترغب في تحويله من الحساب الجاري إلى المحفظة.

اضغط على “تحويل”.

ستصلك رسالة من البنك تابعة للحساب الجاري يعلمك عن عملية التحويل.

طريقة شراء أسهم من الاهلي تداول

بعد فتح الحساب النهائي تأتي الآن مرحلة التداول الفعلي عن طريق تنفيذ أو عملية شراء للأسهم من البورصة مباشرة من التطبيق، وتتم الشراء على النحو التالي:

الدخول على تطبيق الأهلي للتداول.

اختيار “قطاعات”.

تظهر القطاعات المختلفة ومجال كل شركة عن اختيار أي قطاع تظهر اسهم جميع الشركات العاملة في هذا القطاع.

عن اختيار القطاع المناسب بتم اختيار الشركة المراد شراء سهمها اضغط على “أختر” بجانب سهم الشركة.

حدد الكمية ونوع الأمر.

ثم اضغط على “شراء”.

بعد شراء أي سهم تظهر الأسهم التي تم شرائها في الصفحة الرئيسية الخاصة بالتطبيق والتي تحتوي على ملخص لجميع التعاملات.

رقم تداول الاهلي

توفر الأهلي كابيتال لجميع العملاء أرقام خدمة العملاء المباشرة وخدمة 24 ساعة، يمكنك الاتصال على:

الرقم الأول: 92000232

الرقم الثاني: 920001000

وهناك طريقة أخرى للتواصل مع البنك الأهلي بشكل سريع حيث يمكنك إرسال استفسارك بشأن أي خدمة من خدمات البنك من خلال إرسال رسالة على الموقع وسوف يصلك الرد على البريد الإلكتروني بشكل مفصل وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع الأهلي كابيتال قسم الاستفسارات.

إدخال بيانات التواصل الخاصة بك (الاسم – رقم الجوال – البريد الإلكتروني).

ثم إدخال نوع الاستفسار وكتابة كافة التساؤلات الخاصة بك ليتم الإجابة عليها.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على منصة تداول الاهلي وتعرفنا أيضًا على مميزات المنصة وخدماتها، وتعرفنا على كيفية فتح محفظة استثمارية فيها خطوة بخطوة وبعد الحساب الاستثماري خطوات فتح حساب التداول وتحويل الأموال إليه، وأخيرًا تعرفنا على أهم خطوة وهي عمليه شراء الأسهم المختلفة.