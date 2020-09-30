نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل بموقع الوليد الخيري لمساعدات السكن والسيارة لمواطني المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من اهم الشئون الخاص التي يبحث عنها العديد من المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية التسجيل بموقع الوليد ابن طلال للمساعدات الإنسانية والتي يديرها رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، حيث تعد مؤسسة الوليد بن طلال هي من اهم المؤسسات التي تعمل في خدمة الأعمال الخيرية والغير هادفة في الربح وتعمل في مجال الخير وتقديم المساعدات المالية لمواطنيها القيمين بالمملكة السعودية، وكذلك تعمل في مساعدة الأسر الذين ازداد عليهم الحمل واقل دخلاً للمقيمين بالمملكة السعودية، حيث تضع مؤسسة الوليد ابن طلال أهداف محدده من اجل المساهمة علي زيادة العمل علي رفع مستوي الأسر التي أصبحت شديدة الاحتياج والتي تعاني من مشاكل اجتماعية وعدم قدرتها علي المعيشة،وقد حددت مؤسسة الوليد بن طلال عدت شروط للراغبين في الحصول علي مساعدات من اجل التسجيل في المساعدات المتاحة بالمؤسسة الخيرية وسوف نتعرف معكم من خلال موضعنا هذا عن كيفية التسجل بموقع الوليد بن طلال للحصول علي مساعدات من تلك المؤسسة الخيرية.

شروط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات

للراغبين في التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال يتم بعض الشروط الواجب توافرها للحصول علي مساعدات في مؤسسة الوليد بن طلال للمقيمين بالمملكة العربية السعودية وهي كالتالي:

ألا يتعدى الدخل الشهري الخاص بكل اسره عن 3000 الآف ريال. أن يكون الشخص غير ممتلك أي مبني أو سيارة باسمه حتي يستفيد من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

رقم مؤسسة الوليد بن طلال للعمال الخيرية

حددت مؤسسة الوليد بن طلال في حالة الرغبة للاستفسار عن بعض الأسئلة أو بخصوص المساعدات المقدمة من المؤسسة وكيفية الحصول عليها، وقد تم تحديد الرقم الخاص بها وهو 966112110000 ومن خلال هذا الرقم يستطيع أي فرد طرح كل سؤال يرغب طرحه للاستفسار.

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

تهدف مؤسسة الوليد بن طلال الي تقديم كل الخدمات للمساعدات بجميع المقيمين بالمملكة العربية السعودية الذين يعانون من مشاكل مالية واجتماعية تساعدهم علي رفع مستوي المعيشة وقضاء حوائجهم، حيث قامت شركة مؤسسة الوليد بن طلال بتوفير منصبة إلكترونية من اجل التسهيل علي جميع المواطنين السعودين للتسجيل في مساعدات المؤسسة، حيث قامت مؤسسة الوليد ابن طلال الخيرية بتوفير المنصبة بتقنية مقدمة تعمل علي حفظ معلومات المواطنين الذين قاموا بالتسجيل بسرية تامة والقدرة علي الرد في اسرع وقت.

شروط مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للحصول علي سيارة أو وحدة سكنية

ألا يزيد الدخل الشهري لمسئول الأسرة عن 3000 الأف ريال سعودي، أن يكون المتقدم غير ممتلك أي عقار أو سيارة باسم الشخص الراغب في الاستفادة من البرنامج الخيري داخل المملكة، التعهد بعد بيع أو تأجير الوحد السكنية التي يتم الحصول عليها من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، يجب عدم مطابقة الشخص المستفيد من قبل وزارة الإسكان، أن يتم التقديم في البرنامج الخيري للوحدات السكنية والسيارات لمرة واحدة.

كيفية التسجيل في مؤسسة بن الوليد الخيرية:

يمكنك التسجيل إلكتروني بالدخول علي الرابط الرسمي مؤسسة ابن الوليد، بعد الخول علي الموقع قم باختيار أمر التسجيل الجديد، يتم تسجل الاسم رباعي، والبريد الإلكتروني، ورقم الجوال، يمكنك تسجيل رقم الهوية الخاص بكل شخص وتسجيل الحساب الخاص بك علي تويتر، يمكنك التأكد من صحة البيانات المسجلة، ثم الضغط علي تسجيل.