نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك ساب يصرف تمويل شخصي يبدأ من 5 الآف ريال فأكثر في 3 ساعات فقط للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف ساب بالمملكة من أحد أهم المصارف التي تسعي لمساعدة المواطنين السعوديين أو غير السعوديين من خلال تقديم خدمات مصرفية شخصية متميزة, حيث يبحث الكثير من المواطنين علي وسائل مساعدة مالية لسد احتياجاتهم الأساسية والشخصية منها لغرض الزواج أو شراء أراضي أو شراء منزل وغير ذلك من الاحتياجات والمتطلبات العديدة, ويقدم مصرف ساب تمويل شخصي سريع للعملاء سواء سعوديين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية, ويتميز صرف التمويل من ساب بانه يتفق مع أحكام الشريعة ألإسلامية التي يتم اعتمادها لجميع المبالغ التمويلية, ويتوفر لدي بنك ساب سيولة نقدية لجميع المواطنين والوافدين تصل إلى مليون ونصف ريال كحد أقصي لمبالغ التمويل، وسنعرض في السطور التالية كل ما يخص التمويل الشخصي من مصرف ساب السعودي.

فوائد كثيرة للتمويل الشخصي من بنك ساب السعودي

بنك ساب أحد البنوك الهامة التي توفر كل مبالغ التمويل الشخصي لجميع العملاء بتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفق القواعد الخاصة بالصرف،كما يقدم بنك ساب مبالغ تمويلية تبدأ من 5 الآف ريال إلى 1,500,000 ريال سعودي فقط كحد أقصي لصرف مبالغ التمويل من بنك ساب.

يتميز مصرف ساب بالموافقة الفورية والسريعة علي طلب العميل الخاص بالتمويل بعد استكمال المستندات المطلوبة والحصول علي تمويلك خلال مدة 3 ساعات فقط لأي مبلغ تمويل سواء كان صغيراً أو كبيراً، كما يتيح بنك ساب الفرصة لسداد التمويل لفترة من الزمن تصل 5 سنوات من بداية التمويل.

كما يعفي مصرف ساب الأشخاص من سد المديونية في حالة الوفاة (لا قدر الله) أو العجز الدائم أو التعرض لمشاكل خارجة عن الإرادة، بالإضافة إلى أن يقدم مصرف ساب الفرصة للحصول علي تمويل إضافي ولكن بعد سداد 20% من قيمة المديونية السابقة.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي مبلغ تمويل شخصي

أن يكون عمر العميل لا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 58 عام بالنسبة للقطاع الحكومي, ولا يزيد عن 60 بالنسبة للقطاع الخاص.

أن يكون الراتب للعميل لا يقل عن 3000 ريال سعودي سواء للسعوديين أو غير السعوديين وهو الحد الأدنى للراتب حتي يتم الموفقة علي منح الموافقة علي طلب التمويل.

أن يكون مجموع الراتب لا يقل عن 4000 ريال سعودي للسعوديين ولا يقل عن 5000 ريال سعودي لغير السعوديين.

أن يكون العميل في جهة العمل بمدة شهر واحد للسعوديين وبمدة 3 اشهر لغير السعوديين.

خطوات التقديم علي التمويل الشخصي من بنك ساب السعودي

يسعى مصرف الإنماء إلى تقديم كل سبل الراحة لجميع العملاء المقيمين بالمملكة دون تفرقة بين مواطنين سعوديين أو وافدين، وذلك من خلال التقديم علي التمويل الشخصي علي الموقع الإلكتروني التابع لمصرف الإنماء، حيث يستطيع جميع العملاء التقديم علي التمويل الشخصي من خلال الدخول علي موقع بنك ساب، ثم يتم تسجيل كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها نموذج التسجيل.