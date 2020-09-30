الصحة : إجمالي حالات الوفاة في المملكة تصل إلى 4768 حالة .. وإصابة 418 جديدة بكورونا‬⁩ وهذا عدد المتعافين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 418 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 29 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4768 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 334605 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 612 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 319154 حالة.