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الصحة : إجمالي حالات الوفاة في المملكة تصل إلى 4768 حالة .. وإصابة 418 جديدة بكورونا‬⁩ وهذا عدد المتعافين

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 418 إصابة جديدة بفيروس “” ، و تسجيل 29 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4768 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 334605 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 612 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 319154 حالة.

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