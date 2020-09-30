نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشري سارة مبارده دعم المدنيين من أجل الحصول علي وحدات سكنية مدعومة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية مبادرة دعم المدنيين للحصول على وحدات سكنية، فهي تقدم حلو سكنية لجميع المواطنين في المملكة، وجاء ذلك ضمن القروض التي تقدم للأسر السعودية لمساعدتهم وتسهيل عليهم تملك المسكن، وتقدم الوزارة أيضا لمواطنيها العديد من المبادرات التي تخدمهم كمبادرة دعم منسوبي التعليم ومبادرة دعم العسكريين، ويعتبر هناك نوعان من الفئات المستهدفة من هذا الدعم وهما مستفيدي صندوق التنمية العقارية ومستفيدي وزارة الإسكان .

مبادرة دعم المدنيين

دعم المدنيين هو عبارة عن قرض حسن النية تقدمة وزارة الإسكان، يصرف كدفعة مقدمة تصل إلي 10 % من ثمن السكن ويقدر بحوالي 95 ألف ريال سعودي كحد أقصى، وذلك لتيسير تملك المسكن المناسب للمستفدين المتوفر فيهم الشروط كان يكون أكبر من أربعين عام، و أيضا مسجل في وزارة الإسكان والصندوق العقاري، ومن خلال الصندوق العقاري المدعوم تقدم الوزارة دعم أخر بقيمة 500 ألف ريال سعودي .

تحديد دعم المدنين حسب الأعمار

عبر الموقع الإلكتروني سكنى أوضحت وزارة الإسكان آلية صرف دعم المدنيين المتقدمين علي حسب أعمارهم ، قامت بتقسيمهم إلي ثلاثة فئات وهي كالتالي :

الفئة الأولي : وتبدأ من عمر 40 عام وتنتهي عند 44 عام ويحصل بحد أقصي علي 75 الف ريال سعودي .

الفئة الثانية : وتكون من عمر 45 سنه وحتي 49 سنه ويكون مبلغ الدعم 85 ألف ريال سعودي بحد أقصي .

الفئة الثالثة : أن يكون عمر المستفيد 50 سنه فأكثر ويحصل بحد أقصي علي مبلغ دعم 95 ألف ريال سعودي أقصاه .

خطوات الحصول علي الدعم السكني

هناك عدة خطوات يجب اتباعها للحصول على الدعم السكنى وهى :

الدخول إلي رابط المساعدة السكنية عبر رابط وزارة الإسكان . علي المتقدم إدخال استمارة التسجيل في الموقع . عليك أنشاء حساب جديد أن لم تملك حساب . أن يقوم المتقدم بالتسجيل الدخول في الموقع من خلال كتابة البيانات الدخول الخاصة به . بعد القيام بالتسجيل الدخول إلي قسم المساعدة السكنية . ان يقوم المتقدم بكتابة كافة البيانات المطلوبة كعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكتابة رقم التعريف . و أخيرا أنقر علي زر التسجيل .

و الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية سعت إلى تقديم الدعم السكنى لمواطنيها، بعد أن تلقت الكثير من الشكاوى من المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السكن وظروف المعيشة .