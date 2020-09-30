“الصحة” تحذر من عوامل تزيد من خطورة انخفاض الدم الموضعي وتوضح طرق الوقاية

بلادي – الرياض :نبّهت وزارة الصحة لعدة عوامل تزيد من مخاطر إصابة الفرد بانخفاض الدم الموضعي، مؤكدة أن انخفاض ضغط دَم الجسم يحدث في عدة مواقف مثل الاستيقاظ في الصباح، أو بعد تناول وجبة كبيرة، أو الوقوف أو الجلوس فجأة.

وذكرت أن ضغط الدم يهبط عند الانتقال بين الوضعيات، فيصعب إيصاله للأعضاء والعضلات مما قد يؤدي للسقوط، مضيفة أن تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، والقصور في عضلة القلب، وفقر الدم والجفاف؛ تعد من العوامل التي تزيد من مخاطر انخفاض الدم الموضعي.

ونصحت الوزارة عبر مبادرتها التوعوية “عش بصحة”، مَن يعاني هذه الحالة بشرب السوائل بكميات كافية وتغيير وضعية الجسم ببطء، والتواصل مع الطبيب وتوضيح الأعراض له وسؤاله عن الأدوية أو تغيير جرعاتها.