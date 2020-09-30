تشييع جثمان أمير الكويت الراحل إلى مثواه الأخير

بلادي – متابعات : أقيمت اليوم (الأربعاء) مراسم تشييع جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، وذلك بحضور أمير البلاد الجديد، الشيخ نواف الأحمد الصباح وعدد من المسؤولين وأقارب الشيخ الراحل.

وكان جثمان الشيخ صباح قد وصل اليوم إلى مطار الكويت، ونُقل إلى مسجد بلال بن رباح لأداء صلاة الجنازة، بحضور أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

وعقب الإنتهاء من أداء صلاة الجنازة نُقل الجثمان إلى مثواه الأخير، حيث تم دفنه في مقبرة الصليبيخات.