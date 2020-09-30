نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن نتيجة فحص الزواج إلكترونيًا بطريقة بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث المقبولين على الزواج عن الاستعلام عن نتيجة فحص الزواج إلكترونيًا وهي من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة السعودية للأزواج الجدد، حيث تقدم الوزارة خدمات التحاليل الطبية بالمختبرات الطبية ولمعرفة النتيجة من رابط مواقع وزارة الصحة دون الحاجة للذهاب إلى المختبر أو المستشفى للحصول على نتيجة التحليل، ولذلك نوضح طريقة الاستعلام عن نتيجة فحص الزواج بشكل إلكتروني بالسطور المقبلة.

الفحص الطبي قبل الزواج

هو إجراء للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود صفة للإصابة بالأمراض الوراثية مثل فقر الدم المنجلي والثلاسيميا والأمراض المعدية التهاب الكبد الوبائي فيروس ب والتهاب الكبد الوبائي فيرس ج ومرض نقص المناعة المتكسبة الإيدز بهدف إعطاء المشورة حول احتمالية انتقال هذه الأمراض للأبناء أو للطرف الأخر مستقبلًا، وهدف الفحص نشر التوعية بمفهوم الزواج الصحي الشامل، وتقليل الضغوط على المؤسسات الصحية وتجنب المشاكل النفسية والأسرية.

ولابد من إجراء الفحص قبل الزواج بمدة ثلاثة أشهر، ويكون الفحص مكون من قسمين التحليل المخبري وجلسات المشورة الطبية لكل المواطنين عبر 131 مركزًا في شتى مناطق المملكة، حيث يتم استقبال المواطنين إما بشكل فردي أو كلا الطرفين معًا.

لو كان أحد الطرفين خارج المملكة لابد من إجراء كافة التحاليل المخبرية المشمولة بالبرنامج ووضع كافة المعلومات الشخصية له، ويُشترط أن يكون الكشف الطبي في مركز معتمد ومصدق على النتائج من قبل القنصلية السعودية بالدولة التي يُقيم فيها، تستطيع معرفة المراكز الخاصة بالكشف من موقع وزارة الصحة السعودية،حيث توفر الوزارة على الموقع كشف بالمراكز الطبية للمقبلين على الزواج لإجراء الفحص الطبي لهم، وتستمر صلاحية الشهادة لمدة 6 أشهر وإذا انقضت المدة قبل الزواج يتم إجراء التحاليل مرة أخرى.

الاستعلام عن نتيجة فحص الزواج

يتوافر للمقبلين على الزواج عدد من الخدمات منها العقد الإلكتروني عبر بوابة ناجز وزارة العدل، وخدمة الفحص الطبي بأحد المختبرات الطبية المتوفرة ويمكن الاستعلام عن نتيجة تحليل الزواج بالخطوات التالية: