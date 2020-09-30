نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط المساعدة المقطوعة وخطوات التسجيل والاستعلام برقم السجل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من أصحاب الدخل المحدود عن المساعدة المقطوعة ، التي تقدمها المملكة العربية السعودية لهم لتساعدهم علي المعيشة الكريمة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وقلة الدخل عند اغلب الأسر، وتعتبر المساعدة المقطوعة في السعودية رمز من رموز العدالة الاجتماعية، التي تحققها الدولة للأسر السعودية الغير قادرة على تلبية احتياجاتها من محدودي الدخل، والأرامل والمطلقات، وأسر السجناء.

وتعتبر الإعانات المالية التي تقدمها الدولة سنويا للأسر المحتاجة، وينتظرها الكثيرين من المستفيدين في المملكة العربية السعودية، واحدة من أهم برامج التكافل الاجتماعي داخل المملكة، ومع ازدياد عملية البحث علي الأنترنت لمعرفة موعد إيداع منحة مقطوعة الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية للمستفيدين، وجب علينا أن نعرض عليكم شروط وخطوات التسجيل في المساعدات المقطوعة.

شروط الحصول علي المساعدة المقطوعة

سوف نتعرف معكم علي شروط الحصول علي المساعدات المقطوعة وهي كالآتي:-

لا يكون المتقدم قد حصل علي أي مساعدات مقطوعة داخل أراضي المملكة في نفس السنة. لا يزيد عمر المتقدم عن 35عام. يتم تحديد المبلغ الذي يحصل عليه المتقدم بعد تحديد الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة حيث يتم تقسيم الدخل الشهري علي أفراد الأسرة وبعد ذلك يتم تحديد ما تحصل عليه الأسرة من المساعدات المقطوعة. تصرف هذه المساعدات لكل من لا يقدر علي العمل بسبب العجز أو المرض. تقدم مقطوعة الضمان الاجتماعي للنساء المطلقات والأرامل. لا يزيد دخل الأسرة عن ثلاثة ألاف ريال سعودي شهرياً. تقدم المساعدة المقطوعة إلي أسر السجناء. تقدم أيضا إلي الأسرة المتغيب عنها الزوج. يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. لا يمتلك المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة أي سجلات تجارية. تقدم لأسر الأيتام الذين ليس لديهم أي دخل شهري.

خطوات الاستعلام التسجيل على مقطوعة الضمان الاجتماعي

قامت الدولة بتوفير رابط خاص للتسجيل والاستعلام عن موعد صرف منحة المساعدة المقطوعة، عن طريق موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية:-