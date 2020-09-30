نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل للمقيمين يصل إلى 750 ألف ريال سعودي من بنك سامبا بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل للمقيمين ، كما ذكرنا سابقاً التمويلات المتعددة التي يقدمها مصرف سامبا للمواطنين بالمملكة العربية السعودية مثل التمويل الشخصي للمتقاعدين وتمويل شخصي للمواطنين يصل إلى 1.5 مليون ريال اليوم نقدم لكم أهم التمويلات الميسرة التي يقدمها المصرف للمقيمين داخل المملكة حيث يقدم البنك العديد من التمويلات للمقيمين ويصل الحد الأقصى لتلك التمويلات إلى 750 ألف ريال سعودي وسنتعرف من خلال هذا المقال عن مميزات تلك التمويلات وأهم شروط البنك للحصول على تمويل للمقيمين. مميزات التمويلات المقدمة من بنك سامبا تمويلات مقدمة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويلات مقدمة بهامش ربح تنافسي وثابت طوال فترة سداد التمويل.

يقوم البنك بإسقاط الدين في حال الوفاة أو عند حدوث إعاقة دائمة للعميل تمنعه من القدرة علي العمل.

الحصول على تمويل إضافي بعد سداد عشرون بالمائة من قيمة التمويل الأول.

الحصول على البطاقة الائتمانية لبنك سامبا مجاناً طول فترة التمويل.

التمتع بفترة سداد طويلة تصل إلى ستون شهراً.

تمويل بدون الحاجة إلى كفيل. شروط الحصول على تمويل للمقيمين من بنك سامبا بالنسبة للمقيمين الذين لديهم مستحقات نهاية الخدمة لا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن واحد وعشرون عاماً.

الحد الأقصى لقيمة التمويل تصل إلى 750 ألف ريال سعودي.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن خمسة آلاف ريال سعودي.

لا تقل مدة الالتحاق بجهة العمل عن عام على الأقل من تاريخ التقديم على التمويل.

يكون العمل مع جهة معتمدة من سامبا. بالنسبة للمقيمين بدون مستحقات نهاية الخدمة يصل الحد الأقصى لقيمة التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن ثلاثة وعشرون عاماً.

لا تقل مدة الالتحاق بالعمل عن عام كامل.

العمل بجهة معتمدة من ساميا.

لا يقل الدخل الشهري عن خمسة آلاف ريال سعودي. المستندات المطلوبة للحصول على تمويل للمقيمين تعبئة نموذج طلب الحصول على التمويل.

صورة الإقامة سارية المفعول أو صورة رخصة العمل.

تعريف من جهة العمل بمسمي الوظيفة وتعريف بالراتب وتاريخ الالتحاق بالعمل.

موافقة موقعة من صاحب العمل على تحويل الراتب.

العنوان الخاص بالمقيم في البلد الأم. وللتقديم للحصول على تمويل المقيمين يتم تعبئة نموذج الطلب عبر الأنترنت ويتم الاتصال على رقم المصرف للحصول على التعليمات والتعرف على المطلوب الاتصال بالرقم (8001241010).

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