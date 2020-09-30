أدبي الأحساء يحتفل باليوم الوطني الـ 90

الأحساء – جاسم العبود بمناسبة اليوم الوطني التسعين قدم نادي الأحساء الأدبي ثلاث فعاليات افتراضية على مدى ثلاثة أيام متتالية هم: ندوة متخصصة عن “المملكة في يومها التسعين وفن إدارة الأزمات الكبرى” و”الأمسية الشعرية الوطنية” وأمسية “الوطن نبض وومض”، في حين قدم براعم ركن الأديب الصغير فعالية رابعة تمثلت في تسجيل عدد من الفيديوهات لتهنئة القيادة والوطن والشعب نزلت على حسابات النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي .. وذكر رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري بأن النادي قدم ( ١٧) فعالية منوعة افتراضيا منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن ..

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