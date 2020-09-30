نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج زود الادخاري المقدم من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج زود الادخاري ، يقدم البنك العديد من التمويلات والمميزات التي تساعد المواطنين والأسر أصحاب الدخل المحدود والمنخفض وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم وتشجيعهم على العمل لتحسين مستوى المعيشة لديهم وذلك للقدرة على مواجهة تكاليف الحياة وتوفير متطلبات الأسرة واحتياجاتهم الأساسية ويقدم البنك منتج زود الادخاري للمواطنين السعوديين أصحاب البرامج التمويلية المقدمة من المصرف حيث يهدف البرنامج إلى ضرورة أن يقوم العملاء بادخار مبالغ مالية شهرية مما تسهم بشكل كبير وفعال في تغطية احتياجاتهم المالية المستقبلية وسنتعرف من خلال المقال على منج زود الادخاري وأهم مميزاته. مميزات منتج زود الادخاري من بنك التنمية الاجتماعية يسمح المنتج بالسحب والإيداع وذلك دون دفع أي رسوم.

كما يمتاز المنتج بالمرونة الكاملة في إدارة المدخرات.

يحق لصاحب منتج زود الادخاري الحصول على حافز نقدي في نهاية الفترة المحددة للبرنامج يصل إلى ثلاثة آلاف ريال سعودي.

يتم الحصول على حافز نقدي يصل إلى عشرون بالمائة.

يكون الحد الأدنى للحوافز الشهرية عشرون ريال سعودي.

يكون الحد الأعلى للحوافز الشهرية مائتين ريال سعودي.

المنتج يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تصل مدة البرنامج إلى خمس سنوات.

كما يمتاز منتج زود الادخاري بتعدد طرق الإيداع بالحساب الادخاري.

يقوم البنك بإيداع الحافز الشهري المذكور أعلاه والمستحق لصاحب منتج زود الادخاري في بداية الشهر التالي. المطلوب للاشتراك في برنامج زود الادخاري ببنك التنمية يجب استيفاء واكتمال الشروط المطلوبة للحصول على احدي تمويلات البنك قرض الأسرة أو قرض الترميم أو قرض الزواج.

عند الحصول على الموافقة المبدئية على فتح الحساب سيتم إرسال رسالة نصية لفتح حساب ادخاري بمصرف الإنماء ويتم ذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الموافقة وإذا لم يتم فتح الحساب بمصرف الإنماء سيتم إلغاء طلب القرض.

بعد ذلك يتوجب على العميل الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية ليقوم بالموافقة على رقم الآبيان الادخاري.

لابد أن يكون حساب العميل الادخاري نشط وفعال.

يجب أن يرتفع الحساب الادخاري للعميل كحد أدنى بمائة ريال. ماهي شروط الحصول على الحافز في نهاية فترة البرنامج الادخاري أن يكون العميل قد قام بسداد ثمانون بالمائة من قيمة أقساط القروض لتمويل بنك التنمية الذي حصل عليه.

حصول العميل على ثلاثون حافزاً من البنك

على العميل خلال فترة البرنامج الادخاري الاحتفاظ بمبلغ ستة آلاف ريال سعودي كحد أدنى في الحساب الادخاري.

من الممكن أن يحصل العميل على مبلغ ألف ريال سعودي وذلك في حال سداده ثمانون بالمائة من قيمة القرض وحصوله على ثلاثون حافزاً من البنك.

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