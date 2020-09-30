نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة تعلن عن بدأ مراحل السماح بأداء العمرة والزيارة الأحد القادم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية قرارها بشأن الحج هذا العام، أنه نظرا لما تشهده البلاد في جميع أنحاء العالم، قررت المملكة العربية السعودية، أن يشمل الحج والعمرة المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية فقط، كما أكد توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي، أنه قد تم اتخاذ هذا القرار حرصا من المملكة على المحافظة على الصحة العامة.

مراحل السماح بأداء العمرة والزيارة من وزارة الحج والعمرة السعودية

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بداية مراحل السماح بأداء العمرة بداية من يوم الأحد القادم الموافق 17 من شهر صفر الموافق يوم 4 أكتوبر 2020، على أن تكون مراحل السماح بأداء العمرة كما وضحت الوزارة بشكل تدريجي، حيث تبدأ المرحلة الأولى بنسبة 30% فقط من الطاقة التشغيلية، يسمح فيها بأداء العمرة للمتواجدين داخل المملكة من جميع الجنسيات، والمرحلة الثانية تشمل عدد أكبر من المرحلة السابقة، نسبة 75% فقط من الطاقة التشغيلية، يسمح فيها بأداء العمرة والصلوات والزيارة والصلاة في الروضة، من جميع الجنسيات من داخل المملكة فقط، حيث يتم العودة بشكل تدريجي لأداء العمرة، كما هو موضح:

بيان وزارة الحج والعمرة السعودية بشأن الحج هذا العام 1441

قرار وزارة الحج والعمرة السعودية بإقامة شعائر الحج هذا العام، ولكن بأعداد محدودة جدا والتي لا تتجاوز الـ10 آلاف حاج وحاجة، وذلك لمن يرغب في أداء مناسك الحج هذا العام من مختلف الجنسيات المتواجدين من داخل المملكة العربية السعودية فقط، وجاء ذلك لضمان أداء مناسك الحج هذا العام، وإقامة الشعائر في مناخ آمن وصحي وفق متطلبات الوقاية والحفاظ على التباعد الاجتماعي اللازم بين الحجاج، ومن أجل تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية والتي تحرص على المحافظة على النفس البشرية، كما قامت وزارة الحج بتعليق قدوم المعتمرين من مختلف البلدان، كما أشير إلى أن هذا القرار المتعلق بشأن الحج والعمرة والتي اتخذته المملكة، قد لاقي مباركة إسلامية وتأيدات دولية، حيث أنه يسهم بشكل كبير في المحافظة علي صحة وسلامة المواطنين والصحة العامة، في ظل تفشي جائحة كورونا، والمساهمة في الحد من انتشاره بين العديد من الدول.

جاء هذا القرار حسب ما أوضحت وزارة الصحة السعودية بشأن استمرار مخاطر جائحة كورونا في العالم، وعدم توفر اللقاح والعلاج المناسب لمعالجة المصابين بوباء كورونا، وأن هذا القرار التي اتخذته المملكة يعد الأنسب، من أجل المحافظة على الأمن الصحي العالمي، حيث أن أعداد المصابين في تزايد، وفق التقارير التي تصدر من هيئات ومركز الصحة العالمية، ونظرا لخطورة تفشي جائحة كورونا في التجمعات البشرية الكبيرة، والتي من الصعب توفير التباعد الجسدي الآمن بين أفرادها، وبناء عليه حرصت المملكة العربية السعودية علي تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزواره الكرام، من أداء مناسك الحج والعمرة ضمن أخذ الإجراءات الاحترازية، والمحافظة على أمن وصحة وسلامة الحجاج من الإصابة.

شروط الحج لحجاج الداخل هذا العام 1441-2020

تعرف على شروط الحج هذا العام 1441، بعد أن اقتصر على حجاج الداخل، لجميع الجنسيات وللمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية: