بشري سارة إعفاء المستثمرين من دفع 25% من أجرة عقود إيجارات العقارات

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عمر شويل - جدة بشري سارة للسعوديين إعفاء المستثمرين من دفع 25% من أجرة عقود إيجارات العقارات التابعة إلي عقارات الدولة، حيث جاءت موافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين بإعفاء سداد 25% من قيمة إيجار العقارات والتي تعادل ما يقارب من 3 أشهر، حيث تتحمل المملكة العربية السعودية نسبة الإعفاء من المستثمرين من أجل تخفيف الأعباء المالية والآثار الناتجة جراء إنتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

إعفاء المستثمرين من دفع 25% من أجرة عقود إيجارات العقارات

قدم وزير المالية الدكتور محمد الجدعان الشكر والتقدير إلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، كما حظيت موافقة خادم الحرمين استحسان محافظة الهيئة العامة لعقارات الدولة، حيث تهدف مبادرة خادم الحرمين الشريفين إلى الحفاظ على وظائف السعوديين في القطاع الخاص وحمايتها كما تهدف أيضا إلي تعزيز استقرار العقود بالإضافة إلي تحفيز استقدام المشاريع، وتستمر مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والذي أعلن مؤخراً عن صرف دعم ثلاث شهور قادمة أيضا إلي المنشآت المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

الأنشطة المستفيدة من مبادرة إعفاء المستثمرين من دفع 25%

أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن استفادة جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية فيما عدا بعض الأنشطة والتي جاءت كالتالي:

قطاع التعليم والذي يشمل المدارس الأهلية والأجنبية والجامعات. شركات الإتصالات. شركات التأمين. القطاعات المالية والبنوك.

شروط الإستحقاق

لم تتوقف مبادرة خادم الحرمين الشريفين عند هذا الحد حيث زف خادم الحرمين الشريفين بشري سارة للسعوديين بشان التعويضات للمتضررين من جائحة كورونا، كما أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن شروط الاستحقاق والذي يلزم المستأجر بإعفاء المستأجرين بالباطن من دفع 25% من الأجرة لمدة عام.