نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار اتفاقية مع البنوك لدعم وتطوير المشاريع السياحية لدعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام صندوق التنمية السياحي بتوقيع اتفاقية مع عدد من البنوك السعودية، حيث تعاون الصندوق مع بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي وذلك في حضور كلاً من رئيس مجلس إدارة الصندوق “أحمد بن عقيل الخطيب” مع وزير السياحة وذلك تحت إشراف الرئيس التنفيذي للصندوق قصي بن عبد الله الفاخري وطارق بن عبد الرحمن السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض وريان فايز العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي الذين قاموا بالتوقيع على الاتفاقية، بالإضافة إلى المذكرات التفاهم السياحي وعدد من البنوك المحلية لتأسيس برامج تمويلية لدعم وتطوير القطاع السياحي بقيمة تصل إلى 160 مليار ريال سعودي، وتأتي الاتفاقية بهدف تفعيل البرامج المتفق عليها مع كلا من بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي.

وتشمل هذه الاتفاقية عدداً من الأهداف التي يرغب في تحقيقها بدءً من تحديد كافة طرق التعاون بين الصندوق والبنوك المشاركة، وذلك عبر عدداً من الوسائل أهمها وضع آليات الخاصة بدعم تمويل المشاريع السياحية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حيث يعد هذا التمويل من ضمن جهود الصندوق لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في القطاع السياحي ودعم القطاع الخاص بما في ذلك دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توفير عدد من المنتجات المالية تتضمن تسهيلات ائتمانية وضمانات مالية متعددة بالشراكة مع البنوك التجارية صممت لتخدم عدداً كبيراً من شرائح المستثمرين في القطاع السياحي بهدف تسهيل عمليات التمويل للمشاريع السياحية، وقال الرئيس التنفيذي للصندوق قصي الفاخري “تشكل هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو دعم وتطوير المشاريع السياحية في المملكة “، وتابع أن دور والتزام الصندوق بدعم وتطوير القطاع السياحي مستمر من خلال تحفيز الاستثمار وبناء علاقة متينة مع البنوك والمؤسسات المالية ، والتي من شأنها ايجاد فرص استثمارية متميزة في المملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي للبنك أوضح عن مدى اعتزازه بهذه الشراكة مع الصندوق والجهات المسئولة، وذلك بهدف تعزيز دور البنوك في دعم القطاع الخاص ومن ضمنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين تطوير المشاريع السياحية في المملكة العربية السعودية، وأضاف أن القطاع السياحي يعتبر أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد ونتطلع لبدء مشاركة فاعلة مع الصندوق لدعم المشاريع النوعية والذي سيكون له الأثر في إيجاد فرص استثمارية واعدة في المملكة العربية السعودية، أما ريان فايز العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي فأكد أن الاتفاقية تواكب دور البنوك الفعال في تحقيق أهداف القطاع السياحي والذي يعد أحد أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار وستكون بداية لشراكة فاعلة مع الصندوق والتي ستسهم في إيجاد فرص استثمارية في المملكة العربية السعودية، وتلعب هذه الاتفاقيات دوراً هاماً في خلق مشاريع ووجهات سياحية رائدة والتي بدورها تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تهدف إلي زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10% وتوفير مليون وظيفة جديدة واستقبال 100 مليون زائر محلي ودولي بحلول 2020.