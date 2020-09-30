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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب تصريح استثناء للسفر خارج المملكة لفئة من السعوديين العاملين بوظائف دائمة في المقال التالي
عمر شويل - جدة ضوابط وشروط نظام العمل المرن حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث قامت بعمل قواعد يتم من خلالها ضبط نظام العمل المرن، وأشارت أن العمل بنظام العمل المرن متاح فقط بالنسبة للمواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية، والتي تخص تنظيم العمل لبعض الوقت.
شروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر خارج المملكة لفئة من العاملين السعوديين
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على تويتر، الشروط المطلوبة من أجل التقديم والحصول على طلب استثناء من أجل السفر خارج المملكة العربية السعودية، وأوضحت أن هذا الطلب لفئة محددة وهم من العاملين السعوديين يعملون بوظائف دائمة لدى المنشآت سواء العامة أو الخاصة، أو الغير ربحية، وأوضحت شروط الحصول على طلب التصريح:
- أن يكون مقدم الطلب موظف دائم لدى المنشأة.
- أن يكون العمل لدى تلك المنشأة من قبل جائحة كورونا.
- أن يكون مقدم الطلب ليس لديه القدرة لمواصلة العمل عن بعد.
ضوابط وشروط نظام العمل المرن للسعوديين
- تقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن علي الموظفين السعوديين فقط.
- تخضع نسبة العاملين لدي صاحب العمل وفقًا لما تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال البوابة الإلكترونية، وفقًا للمهن والقطاعات.
- غير ملزم أن يتم تعويض العاملين بعقد نظام العمل المرن عن جميع الإجازات المدفوعة والتي تتضمن الإجازات السنوية، وإجازات المناسبات، والإجازة المرضية من قبل صاحب العمل.
- أن يتم كتابة عقد عمل، يتم فيه تحديد ساعات العمل المحددة، ويجب أن تقل مدة ساعات العمل إلي نصف المدة المحددة في حالة كان العمل يوميًا أو في بعض أيام الأسبوع.
- يمكن تجديد مدة العقد لفترة أخرى مماثلة، أو كما يتفق عليها صاحب العمل والعامل.
- في حالة إنهاء العقد من خلال أحد الأطراف قبل انتهاء مدة العقد دون سبب مشروع، يجوز للمتضرر المطالبة كتعويض بالأجور المتبقية له في بقية مدة العقد، أن لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.
- لا توجد مكافآت نهاية الخدمة لمن يعمل بعقود نظام العمل المرن.
- لا يخضع العاملون بنظام عقود العمل المرن لفترة التجربة.
- يند ج العقد بنظام العمل المرن الخاص بالمعاشات، والتأمينات الاجتماعية، وفق ما تحدده المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما يتفق مع قواعد وضوابط العمل لديها.
- يتم احتساب العامل بثلث عامل في حالة العمل بعقد نظام العمل المرن، وذلك في نسبة التوطين فيما يخص برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف ويشترط إكمال 168ساعة عمل.
- ويتضمن العمل بنظام العمل المرن حق العامل في الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل، دون أن يتخذ صاحب العمل أي إجراء ضده.
- يجب أن يكون عقد العمل بنظام العمل المرن مسجل إلكترونيًا ومحدد فيه ساعات العمل والأجر المحدد للعامل مقابل ساعات العمل، ويمكن التعديل في أوقات العمل المحددة من قبل صاحب العمل، من خلال اتفاق بينه وبين العامل.
- ويعاقب كل من يقوم بتشغيل العامل من خلال نظام العمل المرن بدون توثيق العقد من خلال البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة.
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