كيف اعرف رقم حسابي في بنك الراجحي عن طريق النت

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عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة معرفة رقم الحساب الشخصي في بنك الراجحي وهناك العديد من الطرق المتاحة التي يمكن للجميع استخدامها بكل سهولة والاستعلام عن رقم الحساب الخاص بهم عن طريق الإنترنت بكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك والاستفسار عن رقم الحساب.
كيف اعرف رقم حسابي في بنك الراجحي
معرفة رقم الحساب الشخصي في البنوك هي من الأمور الهامة التي يحتاج إليها الشخص وبدون رقم الحساب لن يستطيع استخدام حسابة نِهَائِيًّا في أي خدمات ولذلك نقدم لكم في السطور التالية العديد من الطرق البسيطة التي يمكنك القيام بها من خلال النت دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان.
كيف اعرف رقم حسابي في بنك الراجحي عبر خدمة المباشر للأفراد
- أولا عليك الدخول إلى موقع بنك الراجحي من خلال متصفح الويب.
- في أعلى الصفحة الرئيسية ستجد خيار ” المباشر ” قم بالنقر عليه.
- سيقوم الموقع بتحويلك إلى صفحة جديدة بها العديد من الخانات الفارغة قم بإدخال البيانات المطلوبة.
- عليك إدخال في الخانات المطلوبة منك اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح وبعد ذلك اضغط على دخول.
- سيتم توجيهك مباشرة إلى صفحة الخدمات الإلكترونية لإدخال البيانات المطلوبة.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام وهي رقم بطاقة الصرافة ورقم السري الخاص بها.
- بعد ذلك يطلب منك إدخال آخر سبعة أرقام من حساب الشخص الجاري في بنك الراجحي.
- الخطوة التالية وهي اختيار خيار خدمة جوالي.
- يلزم أن يكون رقم الجوال الخاص بك مسجل بالفعل لكي تستطيع التسجيل ومعرفة رقم حسابك.
- إذا لم يكن حسابك مسجل بالفعل يلزمك الذهاب إلى مصرف الراجحي وتعديل بياناتك وتسجيل رقم الجوال.
- بعد ذلك عليك الموافقة على شروط الاستفادة واختيار كلمة السر التي ستقوم بالدخول من خلالها إلى حسابك مرة أخرى.
- بعد ذلك قم بالضغط على تسجيل وسيتم الانتهاء من جميع الخطوات بنجاح.
طريقة أخرى لمعرفة رقم حساب بنك الراجحي
- إذا كان لديك تطبيق بنك الراجحي على هاتفك يمكنك استخدام هذه الطريقة بكل سهولة لمعرفة رقم الحساب.
- قم بفتح التطبيق على هاتفك وتسجيل الدخول إلي حسابك الشخصي.
- قم بالنقر على خيار الحسابات من داخل التطبيق وبعد ذلك اضغط على خيار البطاقات والتمويل.
- سيتم تحويلك إلي صفحة المعلومات الخاصة بحسابك الشخصي وستجد بها رقم حسابك.
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