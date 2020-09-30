آل الشيخ: رفعنا للمقام السامي تقييم العملية التعليمية عن بُعد لاتخاذ قرار العودة للمدارس أو الاستمرار عن بُعد

بلادي – الرياض :قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إن الوزارة أنهت مع نهاية الأسبوع الخامس الحالي تقييم العملية التعليمية عن بُعد، وتم الرفع بذلك للمقام السامي؛ للخروج بقرار العودة إلى المدارس أو استمرار التعليم عن بُعد.

وأوضح أنه خلال الأسابيع الخمسة الماضية كانت المدرسة ولا تزال تمثل مركز الدعم الفني الأول لـمنصة مدرستي، وتواصل اليوم جهودها في تقديم الدعم النفسي والمعرفي للطلاب والطالبات، والاجتماع مع أولياء أمورهم بشأن عمليات التقويم والمتابعة.

وأكد أن التعليم عن بُعد أصبح خياراً استراتيجياً للمستقبل، ويتطلب ذلك تطويره وتبني ثقافة التغيير داخل المجتمع للتعامل مع البيئة التعليمية الإلكترونية دون ربطها بالأحداث أو الأزمات.

وأوضح، خلال لقائه اليوم (الأربعاء) عدداً من النخب المجتمعية، أن المرحلة الحالية تُعد فرصة للتغيير والتطوير ومواجهة التحديات والتغلّب عليها.

وأضاف أن الوزارة ستجري اختبارات لعدد من المقررات الدراسية لجميع طلاب التعليم العام، لمعرفة النتائج ورسم الخطط التحسينية لأداء الطلبة خلال فترة التعليم عن بُعد.

وأشار إلى أن الوزارة نفذت مجموعة من استطلاعات الرأي لقياس تجربة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها “منصة مدرستي”، لتجاوز التحديات التي قد يواجهها التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني بشكل عام.