يستدرجون الضحايا عبر مواقع التواصل.. القبض على مواطنين ومقيم انتحلوا صفات رجال أمن وارتكبوا حادثتي سلب

بلادي – الرياض :ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية الأردنية لارتكابهم حادثتي سلب بالقوة تمثلتا في استدراج أشخاص من خلال الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تحويل العملات وبيعها بأسعارٍ منافسة أقلَّ من سعر الصرف الفعلي.

وأوضح مساعد المتحدث الرسمي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن المتهمين انتحلوا صفة رجال أمن عند مقابلة ضحاياهم، وقاموا باحتجازهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، والتي بلغت 120 ألفا، مقابل إخلاء سبيلهم.

وأشار إلى أن مبلغ 80 ألف ريال استُرد من المتهمين الذين أوقفوا لاتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.