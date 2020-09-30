بالشراكة مع “الغذاء والدواء”.. وزير التعليم يرعى ورشة عمل عن تسريع البحث والاكتشافات العلمية

بلادي – الرياض :رعى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، ورشة العمل التي نظمتها وزارة التعليم بالشراكة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بعنوان “نحو شراكة تكاملية لتسريع البحث والاكتشافات العلمية”.

وأكد آل الشيخ سعي الوزارة المستمر لتحقيق رؤية المملكة، التي نصت على أن تكون المملكة ضمن أفضل 10 دول في العالم بحسب مؤشرات التنافسية العالمية وتصنيف جامعات سعودية ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً.

وأشار وزير التعليم إلى أن الأبحاث والاكتشافات الطبية الأكاديمية إحدى أهم الركائز في علم تطوير الأدوية والمنتجات الطبية، والطرق العلاجية التدخلية، التي تنطلق منها الدراسات السريرية المحكمة بمعايير وجودة عالية.

وأضاف أن تلك الدراسات تدعم الصناعةَ المحلية وتسهم في توفير الوظائف ذات العلاقة من مساعدي الباحثين ومراكز متابعة الدراسات السريرية، والمصانع المحلية وغيرها من المجالات.

من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لـ “الغذاء والدواء”، هشام الجضعي، أن الهيئة تدرك أهمية دعم الجامعات ومراكز الأبحاث والباحثين، بهدف زيادة عدد الدراسات السريرية التي يتم إجراؤها في المملكة.

كما بيّن الجضعي أن هذا النوع من الدراسات من أسرع الخطوات المساهمة في اكتشاف الأدوية وتنمية الصناعة الدوائية المبتكرة، مشيراً إلى أن الهيئة سعت لتهيئة بيئة جاذبة لإجراء هذه الدراسات.