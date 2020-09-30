العثيمين: الشيخ صباح كان يحمل هم العالمين العربي والإسلامي

بلادي – الرياض :روى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، المواقف التي جمعته مع أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الأربعاء)، أنه كان له شرف مرافقة الأمير صباح أكثر من مرة خلال زيارته المملكة والجلوس معه.

وأكد أنه كان يتحدث معه بأريحية وسجية مثل حديث الأب للابن، ويحمل هم العالمين العربي والإسلامي ومداواة الجراح بين الدول التي تحدث بينها صراعات.

وأشار إلى أنه شخصية عالمية جمعت ما بين العمل الدبلوماسي والسياسي.