بسبب جائحة كورونا.. “المالية”: انخفاض إيرادات وارتفاع نفقات ميزانية عام 2020 عن المتوقع

بلادي – الرياض :ذكرت وزارة المالية أن أزمة جائحة “كورونا” أثرت على توقعات النمو الإجمالي الحقيقي في المملكة في عام 2020، حيث من المتوقع أن يسجل تراجعا بنسبة 3.8%.
وأشارت إلى أنه من المتوقع انخفاض إيرادات الميزانية العامة لعام 2020 بسبب الجائحة، لتصل إلى حوالي 770 مليار ريال، في حين كان المتوقع أن تبلغ 833 مليار ريال.
وأضافت “المالية” أنه نتيجة للإجراءات المتخذة مـن إنفاق إضافي على الميزانية المعتمدة لمواجهة أزمة كورونا، يُتوقع ارتفاع إجمالي النفقات لعام 2020م عن مستوى الميزانية المعتمدة البالغة 1.020 مليار ريال، ليصل إلــى 1.068 مليار ريال.
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