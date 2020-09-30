نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف كيفية الاستعلام عن قرض بنك التسليف بالخطوات عن طريق رقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن بنك التسليف هو أحد فروع بنك التنمية الإجتماعي، والذي يعتبر من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية الذي يقوم بإعطاء تمويلات مالية أو قروض للمواطنين، فهو خاص بالتمويل لمحدودي الدخل، وأيضا أصحاب المشاريع الصغيرة والمؤسسات متناهية الصغر، وتنتشر فروع هذا البنك في أكثر من 29 مدينة داخل المملكة، وأهم الفروع الرئيسية هما فرع المدينة المنورة ومكة المكرمة، والمقر الرئيسي له يوجد في مدينة الرياض.

نشر البنك التنمية الاجتماعي وبنك التسليف أنه بدأ بتشغيل خدمة جديدة تساعد عملائهم في الوصول لجميع الخدمات التي يحتاجونها، وهي خدمة الإدخار، وهذه الخدمة تسعى إلى تشجيع الاستثمار والادخار، وذلك لتمويل الجميع العملاء ذات المشروعات الصغيرة أو بعض الأشخاص الذين لديهم اختراعات خاصة بهم أو مبدعون في مجال معين، وأيضا المشروعات الصغيرة التي تقل عن 300 ألف ريال سعودي كرأس مال لها.

طريقة الاستعلام عن قرض بنك التسليف:

يقوم العميل بالدخول على الموقع الخاص ببنك التسليف التابع لبنك التنمية الاجتماعي.

وعمل تسجيل دخول عليه ثم ما بعد ذلك يطلب منهم كتابة رقم الهوية الخاص به.

وعند كتابته الرقم يقوم بالضغط عليها كلمة موافق.

ثم تظهر لك صفحة جديدة مكتوب عليها خدمة حسابي.

ومن هذه الخدمة يمكن أن يطلع العميل على جميع القروض التي يقدمها بنك التسليف، وجميع الخيارات المتعددة التي تعطي للعميل الفرصة لاختيار القرض المناسب له، وكيفية تقسيط المبلغ وكيفية السداد.

معرفة وضع الأقساط من بنك التسليف:

بخطوات سهلة وسريعة يمكن للعميل معرفة وضع الأقساط من بنك التسليف عن القرض الذي يمنحه البنك للعميل.